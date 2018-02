Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi’nin (SDÜ) ülke genelindeki öğrenci değişim programları kapsamında en fazla bütçeyi kullanan ilk 10 üniversite arasında yer aldığını kaydeden Hukuk Fakültesi Dekanı ve Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörü Prof. Dr. Haluk Songur, “Hani, '40 millet' derler ya Bizde 91 farklı ülkeden millet var. SDÜ, adeta 'Birleşmiş Milletler' gibi” dedi.Avrupa, Amerika ve Dünya'nın farklı ülkelerindeki üniversiteler ile bilimsel işbirliğiyle çalışan SDÜ, yabancı uyruklu öğrenci ve akademisyen varlığı, ile ‘Erasmus, Erasmus Plus ve Mevlana DeğişimProgramı’ bakımından etkin faydalanan değerler açısından çeşitlilik bakımından zengin üniversiteler arasında yer alıyor.'91 ülkeden bin 619 yabancı uyruklu öğrenci'SDÜ'de 91 ülkeden bin 619 yabancı uyruklu öğrenci eğitim- öğretim görürken, 20 yabancı uyruklu akademisyen de görev yaptığı açıklandı. SDÜ’nün Erasmus'ta yıllık yarım milyon (500 bin) Avro bütçe kullandığı, ayrıca bu değer ile Türkiye'de üniversiteler içerisinde ilk 10'da yer aldığı bildirildi.10 farklı uluslararası akademik oluşumlara üyelik ve bağlantıları bulunduğunu ifade eden SDÜ Hukuk Fakültesi Dekanı ve Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörü Prof. Dr. Haluk Songur, üniversitenin 'Uluslararasılaşma Stratejileri' hakkında bilgi verdi.11 Temmuz 1992'de kurulan SDÜ'nün 90 bine yaklaşan öğrencisi ile Türkiye'de üniversiteler arasında en üst sıralarda yer aldığını belirten Prof. Dr. Songur, üniversitenin “Uluslararasılaşma” açısından iyi bir noktada bulunduğunu ifade etti.SDÜ'nün Türkiye'de üniversite eğitim- öğretimi görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilere de kapılarını açtığını anlatan Prof. Dr. Haluk“91 ülkeden bin 619 yabancı uyruklu öğrencimiz var. Yabancı uyruklu öğrencilerin bin 11'i lisans, 191'i önlisans, 416'sı ise yüksek lisans ve doktora eğitimi almaktadır. Türkmenistan, Azerbaycan, Suriye, Irak, Afganistan, Almanya, Kazakistan, Kırgızistan, Somali, Libya, İran, Yemen, Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Bulgaristan, Filistin, Rusya, Ukrayna, Çin, Gana, Sudan, Etiyopya, Arnavutluk, Fas, Moğolistan, Nijerya, Mısır, Endonezya, Nijer, Uygur, Hollanda, Özbekistan, Ürdün, Gine, Tacikistan, Gürcistan, Çad, Ahıska, Pakistan, Karadağ, Kosova, Malezya, Orta Afrika Cumhuriyetler, Filipinler, Kongo, Haiti, Yunanistan, Tanzanya, Sırbistan, Cibuti, Benin, Moritanya, Mali, Liberya, Kenya, Moldova, Güney Sudan Cumhuriyeti, Kanada, Bangladesh, Avusturya, Bosna- Hersek, Mozambik, Taylan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Burkina Faso, Romanya, Togo, Cezayir, Burundi, Makedonya, Zimbave, Kamerun, Gambiya, Bahreyn, Komorolar, Gabon, Gine Bissau, Madagaskar, Hırvatistan, Uganda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kamboçya, Lübnan, Fransa, Türk Cumhuriyetleri, Norveç, Fildişi Sahili, Eritre, Bostvana, Hindistan, Ruanda'dan öğrencilerimiz bulunmaktadır. Yine Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) 'Uluslararasılaşma Strateji Belgesi' kapsamında yabancı uyruklu akademisyenlere de kapılarını açmıştır. Zira, SDÜ'de 20 yabancı uyruklu akademisyen de görev yapmaktadır. Hani, '40 millet' derler ya Bizde 91 farklı ülkeden millet var. SDÜ, adeta 'Birleşmiş Milletler' gibi”SDÜ Hukuk Fakültesi Dekanı ve Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörü Prof. Dr. Songur, Yönetim Kurulu'nun bir 'Merkez' olma hedefi taşıdığını belirtti.“Sadece Avrupa ve Amerika'ya dönük bir 'Merkez' değil bu. Aynı zamanda Ortadoğu, Asya, Malezya, Ürdün, Fas'ı da dâhil edecek çok geniş bir coğrafyanın 'Merkezi' olma yönünde bir 'Uluslararasılaşma' hedefidir. Çünkü, hakikaten bizim Haiti'den öğrencimiz olduğu gibi Ürdün'den de var. Malezya'dan öğrencimiz olduğu gibi Bosna- Hersek'ten de var. Hani 'Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar’ diyorduk. Biz bunu akademik açıdan; öğrenci dünyasında fiilen gerçekleştirmeye çalışıyoruz.”Erasmus Değişimi'nin ‘Uluslararasılaşma' stratejisinin bir motor gücü olduğunu bildiren Prof. Dr. Songur, SDÜ'nün yıllık yarım milyon (500 bin) Avro bütçe kullandığını ifade etti. Bu veriler aydınlığında SDÜ'nün Türkiye'de üniversiteler içerinde ilk 10'da yer aldığını kaydeden Songur, “Erasmus bütçesi ve öğrenci hareketliliği bakımından Türkiye'nin ilk 10 üniversitesinden biriyiz. Yaklaşık 500 bin Avro'nun üzerinde bir bütçe kullanıyoruz. Tabii ki bu bütçe nereden geliyor? Bunu bütün Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri koyuyor. Avrupa Birliği de üye ülkelerin öğrenci mübadelesi sayılarına göre 'Ulusal Ajans'lara dağıtıyor. Onlar da kendi üniversitelerine dağıtım yapıyor. Erasmus'ta öğrenci ve öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve kısmen de idari personel hareketliliği var. Erasmus kapsamında yıllık ortalama 100 öğrenci geliyor ve gidiyor. Biz Mevlana Değişim Programı'nı hareketlendirmeye çalıştık. Özellikle Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'da bunun üzerinde durmuştu. Avrupa'nın dışındaki ülkelerde; Ürdün ve Malezya'da öğrencilerimiz var. SDÜ Dış İlişkiler Koordinatörlüğü olarak her yıl İngilizce Kitap yayınlıyoruz. Her yıl Ders Programı'nı da yeniliyoruz” dedi.“Öğrenci Mübadelesi çok önemlidir ama yeterli değildir. Hatta Erasmus Programı şu anda 'Erasmus Plus', yani Erasmus artı şeklinde değiştirildi. 2020'ye değin yeni vizyonda projelere ağırlık veriyorlar” diyerek sözlerinin sürdüren Sungur, “Şimdi biz Erasmus ve Mevlana'da öğrenci hareketliliğinden sonra hemen hoca mübadelesi ardından ikili ilişkiler kurmaya özen gösteriyoruz. Proje ortaklığı yapmaya gayret ediyoruz. 'K- 107 Projeleri' var. Bunları gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yani sadece öğrencinin ve hocanın gidip gelmesi değil de daha kalıcı ilişkiler hedefliyoruz. Bir süre sonra da 4- 5 ve hatta 10 yıldır birlikte çalıştığımız üniversiteler ile 'Ortak Diploma Programı' yapmaya çalışıyoruz. Yani 'Ortak Yüksek Lisans- Doktora Programı' açmaya çalışıyoruz” diye konuştu.SDÜ'nün 10 farklı uluslararası akademik oluşumlara üyelik ve bağlantılarının bulunduğuna atıf yapan Songur, “Dünya'daki üniversiteler bir bütün. Her üniversitenin birbirinden haberi olması gerekiyor. Faydası şu: Örneğin Avrupa Üniversiteler Birliği her yıl Eylül'de bir ülkede büyük fuar/ konferans düzenler. Bunlara her yıl binin üzerinde üniversite geliyor bütün Avrupa'dan. Hatta Amerika Birleşik Devletleri (ABD) de dâhil bütün Dünya'dan. Her üniversite stant açıyor. Ve 5 bine yakın da katılımcı oluşuyor. Biz 2015'ten itibaren her yıl bu organizasyona katılıyoruz. Üniversitenin tanıtımı ve ikili anlaşmalar gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Var olan anlaşmalarımızı daha da geliştirmeye odaklanıyoruz. En son Sevilla'da (İspanya) yapıldı. SDÜ açısından çok verimli bir programdı. 2018'de ise İsviçre'de yapılması planlanıyor. SDÜ Dış İlişkiler Ofisi bunu takip etmeye devam edecek” ifadelerini kullandı.ISPARTA (İHA)