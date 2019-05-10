Isparta’da planlı elektrik kesintisi

Isparta’da planlı elektrik kesintisi
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Isparta’da planlı elektrik kesintisi
14 Mayıs 2019 Salı günü, 06.00-08.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla M4 TR-89 (Bölge trafosu) trafosu 10,5 kV (Dere, Kan Merkezi ve Çevre yolu çıkışları) çıkışlarında, yapılacak bakım onarım çalışmaları nedeniyle, 14 Mayıs 2019 tarihinde, saat 06.00-08.00 arasında, iki saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Emre, Sidre, Gülcü, Halife Sultan, Keçeci, Doğancı, Dere, Yenice Mahallelerinin tamamı, Hızırbey, Gülistan, Bağlar ve Ayazmana Mahallelerinin bir kısmında bulunan abonelerimiz etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.

Kamuoyuna duyurulur.
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