Isparta Orman Bölge Müdürlüğü basın bülteni

Bir Fidan Bin Gelecek Projesi Misafirleri Eğirdir Fidanlık Müdürlüğümüzde Bölge Müdürlüğümüz Eğirdir Fidanlık Müdürlüğü “Bir Fidan Bin Gelecek” projesi kapsamında Orman Genel Müdürlüğümüz ile Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde Isparta İlinde İmam hatip okullarında eğitim gören öğrenci grupları rehber öğretmenleriyle birlikte Eğirdir Fidanlık Müdürlüğümüzde misafir edildi.Proje kapsamında Eğirdir Fidanlık Müdürü İsmet Dokur ve Bölge Müdürlüğümüz Mühendisi Alime Divrik öğrencilere fidanlığı gezdirerek, fidanlıkta kullanılan ekipmanlar, tohum üretimi, fidan ve lavanta üretimi ile ilgili bilgi verdi. Ayrıca öğrenciler ekim yastıklarında muayyen süreler kalarak sıkışan fidanların zengin yan ve saçak köklü iyi gelişmiş bir gövde sağlamak için daha geniş aralıklarla başka bir yere dikilmesi işlemi olan Repikaj (şaşırtma) tekniğiyle ilgili uygulama yaparak fidanlarla etkileşmenin keyfine vardılar.Programdan sonra öğrencilere şapka ve tüplü fidandan oluşan hediyeler takdim edilerek uğurlandı.