Isparta’da planlı elektrik kesintisi

12 Nisan 2019 Cuma günü, 15.00-18.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Isparta Merkez Üniversite DM’ den eski Gülkent Hastanesi (5000 kişilik KYK yurdu çıkışı) trafosunda Evren Mühendislik tarafından yapılacak yatırım çalışmaları nedeniyle 12 Nisan 2019 tarihinde, saat 15.00-18.00 arasında, üç saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Çünür Mahallesi Süleyman DEMİREL Caddesinin bir kısmı (Trafik ışıkları), Eski Gülkent Devlet Hastanesi, KYK 5000 Kişilik Öğrenci Yurdu, Süleyman Demirel Botanik Parkı ve Teknokent, 2000 Kişilik KYK Yurdu inşaatı etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.

Kamuoyuna duyurulur.