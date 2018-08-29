Isparta’da planlı elektrik kesintisi
2 Eylül 2018 Pazar günü 09.00-14.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla M8 TR-253 (Taşkırma) trafosu A
kolu (Mahrukatçılar) çıkışında, Nail Bayram (Bayram Elektrik) tarafından şebekede yapılacak olan emniyet
mesafesi çalışmaları nedeniyle, 2 Eylül 2018 tarihinde, saat 09.00-14.00 arasında, beş saat süreyle enerji
kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Işıkkent Mahallesinde bulunan 255 ve
266 Caddelerinin bir kısmı ve Mahrukatçılar sitesinde bulunan aboneler etkilenecektir.
Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek
takvimde gerçekleştirilecek.
Isparta’da planlı elektrik kesintisi
1 Eylül 2018 Cumartesi günü, 09.00-17.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Modülmer dağıtım merkezinden
Tüvtürk çıkışında, yapılacak olan bakım onarım çalışmaları nedeniyle 1 Eylül 2018 tarihinde, saat 09.00-17.00
arasında, sekiz saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkeze
bağlı; Aliköy, Büyük Hacılar, Küçük Hacılar Köyleri ve Atış Poligonu, Doğa Koleji, Tahsin
Karadoğan, HSD Madencilik, İl Özel İdare Çakıl Ocağı, Öz Şahin Nakliyat Çakıl Ocağı, Sav
Belediye Sulama trafoları, Kuz Madencilik, Büyük Hacılar ve Küçük Hacılar Sulama trafoları ile
bu hattan enerji alan özel trafolu müşteriler etkilenecektir.
Isparta’da planlı elektrik kesintisi
31 Ağustos 2018 Cuma, 1 Eylül 2018 Cumartesi ve 2 Eylül 2018 Pazar günleri 09.00-18.00
saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Kuleönü TR-13/A trafosu AG kol
çıkışlarında ve Gülkent GES’ den Gürkanlar çıkışında Evren Mühendislik tarafından yapılacak yatırım çalışmaları
nedeniyle, 31 Ağustos 2018 ve 1-2 Eylül 2018 tarihlerinde, saat 09.00-18.00 arasında, dokuz saat süreyle
enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Kuleönü Kasabası Okul
Mahallesinde bulunan aboneler ile Gürkanlar Gül Yağı fabrikası etkilenecektir.
Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek
takvimde gerçekleştirilecek.
Kamuoyuna duyurulur.