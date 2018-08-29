Isparta’da planlı elektrik kesintisi

2 Eylül 2018 Pazar günü 09.00-14.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla M8 TR-253 (Taşkırma) trafosu A

kolu (Mahrukatçılar) çıkışında, Nail Bayram (Bayram Elektrik) tarafından şebekede yapılacak olan emniyet

mesafesi çalışmaları nedeniyle, 2 Eylül 2018 tarihinde, saat 09.00-14.00 arasında, beş saat süreyle enerji

kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Işıkkent Mahallesinde bulunan 255 ve

266 Caddelerinin bir kısmı ve Mahrukatçılar sitesinde bulunan aboneler etkilenecektir.

Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek

takvimde gerçekleştirilecek.



Isparta’da planlı elektrik kesintisi

1 Eylül 2018 Cumartesi günü, 09.00-17.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Modülmer dağıtım merkezinden

Tüvtürk çıkışında, yapılacak olan bakım onarım çalışmaları nedeniyle 1 Eylül 2018 tarihinde, saat 09.00-17.00

arasında, sekiz saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkeze

bağlı; Aliköy, Büyük Hacılar, Küçük Hacılar Köyleri ve Atış Poligonu, Doğa Koleji, Tahsin

Karadoğan, HSD Madencilik, İl Özel İdare Çakıl Ocağı, Öz Şahin Nakliyat Çakıl Ocağı, Sav

Belediye Sulama trafoları, Kuz Madencilik, Büyük Hacılar ve Küçük Hacılar Sulama trafoları ile

bu hattan enerji alan özel trafolu müşteriler etkilenecektir.



Isparta’da planlı elektrik kesintisi

31 Ağustos 2018 Cuma, 1 Eylül 2018 Cumartesi ve 2 Eylül 2018 Pazar günleri 09.00-18.00

saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Kuleönü TR-13/A trafosu AG kol

çıkışlarında ve Gülkent GES’ den Gürkanlar çıkışında Evren Mühendislik tarafından yapılacak yatırım çalışmaları

nedeniyle, 31 Ağustos 2018 ve 1-2 Eylül 2018 tarihlerinde, saat 09.00-18.00 arasında, dokuz saat süreyle

enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Kuleönü Kasabası Okul

Mahallesinde bulunan aboneler ile Gürkanlar Gül Yağı fabrikası etkilenecektir.

Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek

takvimde gerçekleştirilecek.

Kamuoyuna duyurulur.



