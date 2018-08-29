TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINDAN

BİLDİRİLMİŞTİR

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3 üncü maddesine dayanılarak 11 Mayıs 2018 tarihinde toplanan Merkez Av Komisyonu, 2018-2019 Av Döneminde avcılığın düzenlenmesine ilişkin 17 sayılı kararı almış ve alınan bu karar 23 Mayıs 2018 tarihli ve 30429 sayılı Mükerrer Resmi Gazete 'de yayımlanmıştır.

Buna göre; 2018-2019 Av Döneminde avlanma; Ege, Marmara Batı Karadeniz ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde 18 Ağustos 2018 tarihinde bıldırcın, üveyik alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avı ile başlayacaktır.

Alınan karar uyarınca genel ve devlet avlaklarda Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller de dahil) av yapılabilecektir. Ayrıca birinci ve üçüncü grup kuşlar ile yaban domuzu avı ilave olarak Salı günü de avlanabilecektir.

Avcı Başına Bir Günlük Avlanma Limitleri Belirlenmiştir.

Avına izin verilen bazı av hayvanları için avcı başına belirlenen bir günlük avlanma limitleri aşağıda yer almıştır.

Kuşlar için; Bıldırcın: 10, üveyik:5, karatavuk: 3, çulluk 5, sakarmeke:4, tahtalı 4, sakarca: 3, suçulluğu (bekasin):l, kınalı ve kum keklik toplamda 2, çil keklik 2. (çil keklik avı bu av sezonunda sadece Ağn, Aksaray, Ankara, Bingöl, Bitlis, Çorum, Elazığ, Erzurum. Giresun, İğdır, Kars, Kayseri. Kırıkkale, Malatya, Sivas, Tokat, Muş, Bayburt, Kırşehir, Eskişehir, Afyonkarahisar, Çankırı, Tunceli, Van ve Yozgat illerinde avlanacaktır), Yeşilbaş, boz ördek, fıyu, çamurcun, macar ördeği, tepeli patka, elmabaş patka, kaşıkgaga ve çıkrıkçın toplamda:6 (Toplam 6 avlanma limiti içinde sadece 1 tanesi kılkuyruk olabilir) V

Memeliler için: Yabani tavşan: 1, adatavşanı 2, yaban domuzu: 5, çakal 1, kaya sansan 2, tilki 2 olarak

belirlenmiştir.

Avcıların Av Dönüşünde Taşıyacakları Av Hayvanı Miktan da Belirlenmiştir. (Bagaj Limiti)

Birbirini izleyen bir günden fazla süren avlanmalarda, avlanan av hayvanlannın avlaklarda ve av dönüşünde nakil vasıtası ve/veya avcılann üzerinde taşınabilecek en fazla miktan; her bir avcı için yukarıda belirlenen bir günlük avlanma limitlerini aşamaz.

Ancak bulunduğu ilin dışına avlanmaya gidecek avcılar beyanları doğrultusunda, birbirini takip eden ava açık iki gün, av dönüşlerinde bagajlannda avcı başına iki günlük limiti bulundurabilirler.

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Kota Bitince Av Yasak

Genel ve devlet avlaklarında belirlenen kotalar; Bakanlığın belirleyeceği kurallar doğrultusunda, avlanma süreleri içinde günlük avlanma limitlerine göre MAK tarafından

belirlenen avlanma günlerinde “.................. Avlağında Avlanma İzin Belgesi" alınarak

avlanılabilecektir.

Genel ve devlet avlağında herhangi bir türe ait kota bitince o türün o avlakta avlanması yasaktır.

Canlı mühre ve çığırtkanlar, mekanik, elektronik görüntü büyültücü veya görüntü değiştiriciden oluşan gece avı cihazları (gece nişan alma ve görüş dürbünleri),

Ancak rüzgârla hareket eden basit yapıdaki her türlü ses çıkarma özelliği taşımayan motorlu ve mekanik mühreler ile hayvan sesi çıkaran nefesli düdükler avlanmada kullanılabilir.

Avlanma amacı dışında da olsa canlı mühre Vb çığırtkanlar, avlaklarda vasıta içinde ve açıkta her ne koşulda olursa olsun bulundurulamaz.

Avlaklarda İzin Alınarak Avlanılacaktır.Avcılar, Avlak Yönetim Bilgi Sisteminden (AVBİS), Avcı Avlakta Mobil Uygulamasından (AVA) ve 2018-2019 av döneminde uygulamaya konulan 0850- 888 06 06 numaralı çağrı merkezinden gerekli izni aldıktan sonra, genel ve devlet avlaklarda avlanabilecektir.Karan uyannca aşağıdaki alanlarda avlanma yapılamayacaktır.■S Genel, devlet, örnek ve özel avlaklar dışındaki alanlarda,S Avın yasaklandığı genel ve devlet avlaklarda,S Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ve/veya diğer kurumlar tarafından ağaçlandırılmış, erozyon kontrol çalışması yapılmış alanlar ile doğal olarak gençlik gelmiş ormanlık alanlarda ortalama fidan boyunun 2 m'nin altında olan alanlarda,S Tabii gençleştirme çalışması yapılmakta olan sahalar ile toprak koruma sahalarında,S Arboretumlarda,S Orman içi dinlenme yerleri, piknik ve mesire alanlarında, şehir ormanlarında,S Karayolları Genel Müdürlüğü haritasında belirtilen yollarda,S Orman içi göletler ile il özel idareleri, büyük şehir belediyeleri ve DSİ tarafından yapılan göletlerde (Manisa-Gölmarmara ve Denizli-Işıklı Gölleri hariç),S Etrafı hendek veya herhangi bir şekilde çevrilen yerlerde, ekili alanlarda, yoncalık, çayırlık, muhafaza işareti konmuş çayırlık, bağ. bahçe ve fidanlıklarda sahibinin rızası olmadan, avlanmak yasaktır.Korunan Alanlarda Av Yapılmayacak• ^S Yaban Hayatı Koruma Sahalarında,S Milli Parklarda,S Tabiat Parklarında,S Tabiat Koruma Alanlarında,S özel çevre koruma bölgelerinde.S Yaban Hayatı Geliştirme Sahalarında,S Yaban Hayvanı Üretme Yerleri ve İstasyonlarında,S Yaban Hayvanı Yerleştirme Sahalarında,S Bakanlıkça av dönemi içinde yeni tesis edilecek/ilan edilecek yukarıda belirtilen sahalarda, avlanmak yasaktır.Yukarıda belirtilen sahalarda, mevzuat doğrultusunda izin verilen avcılık ve av turizmi faaliyetlerine ilişkin hükümler saklı bulunmaktadır.Avlanmada Kullanılması ve Bulundurulması Yasaklanan Araçlar, GereçlerS Namludaki fişek hariç haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırılmamış otomatik, yan otomatik pompalı vb yivsiz av tüfekler ile havalı tüfek ve tabancalar,S Zehirli veya uyuşturucu yem, ilaç vb. malzemeler,S Bakanlıkça izin verilen geleneksel avcılık hariç, her türlü kapan, olta, ilmek, ağ, ökse, alaca, kafes ve tuzaklar,Kişilerin kendi ihtiyaçlarını karşılayacak mahiyetteki kullandıkları aydınlatma araçları hariç, ışık yayan araç ve gereçler, şaıjlı el projektörleri ve sabit projektörler, aküyle çalışan el projektörleri; petrol türevleriyle çalışan her türlü ışık kaynaklan, avlanmada kullanılamaz.Motorlu tekne ve benzeri araçlar, (Ancak bu araçlar ulaşım amacı ile kullanılabilir. Bu araçlarla su kuşlan ürkütülüp havalandınlamaz, bir yöne sürülemez. Motorlu tekneler de motoru çalışmaz durumda ve haraketsiz iken üzerinde av yapılabilir.)Sulak sahalarda; saz, kamış, diken, ot, çuval vb. şeylerle yapılmış veya toprakta çukur açılarak hazırlanmış üstü açık gümcler hariç, özel mülkiyetteki araziler de dâhil, her türlü üstü kapalı, korunaklı gümeler yapılamaz veya kurulamaz ve buralarda avlanılamaz.Yasaklanan Avlanma Usulleri BelirlendiS Su kuşlan hariç olmak üzere diğer av ve yaban hayvanlannı güme kullanarak avlamak,S Kara ve hava araçlanyla hareket halindeyken avlanmak,S Tüfeksiz dahi olsa her türlü motorlu tekneyle su kuşlannı ürkütüp havalandırarak bir yöne sürmek, suya girerek çevirme avı yapmak,S Avda kullanılması yasaklanan araç ve gereçleri avlanma sırasında kullanarak avlanmak.S Tarımsal faaliyetler sırasında biçerdöver ve traktörlerde tüfek bulundurmak.S Yaban hayvanlannm yavrulannı yakalayarak alıkoymak; boş dahi olsa yaban hayvanlanmn yumurtalarını toplamak ve bulundurmak,S Av ve yaban hayvanlannı yeme alıştırarak avlamak,S Av ve yaban hayvanlanmn kuluçka ve üreme alanlanna zarar vermek,yasaktır.Yaralı bulunan av ve yaban hayvanlan en yakın Bakanlığımız birimlerine veya emniyet birimlerine bildirilmelidir.Avcılann avlanma hakkım elde edebilmeleri için Avcılık Belgesi almaları ve belirlenen avlanma izin ücretini İl Şube Müdürlüklerinin döner sermaye işletmesine ait hesaplanna yatırmalan gerekmektedir.Avcılar; Merkez Av Komisyonun Resmi Gazete’de yayımlanan 17 sayılı Kararındaki yer alan diğer avlanma esas ve usullerine uymalan zorunludur.İlgililere ve avcılara duyurulur.