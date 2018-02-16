Isparta Belediyesi Köy Buluşmalarına Eğirdir ve Yalvaç İlçelerinde devam edecek.Isparta Belediyesi tarafından düzenlenen Köy Buluşmaları, 17 Şubat’ta Yalvaç İlçesi, 18 Şubat’ta da Eğirdir ilçesinde devam edecek. Saat 16.00’da düzenlenecek olan Köy Programlarına İlahiyatçı Yazar Prof. Dr. Mustafa Karataş ve İlahi Sanatçısı Abdullah Beyhan katılacak. Prof. Dr. Karataş şehitler ve Afrin operasyonuna katılan askerler için dua okuyacak. Yine ilahi Sanatçısı Abdullah Beyhan da birbirinden güzel ilahileri programa katılan vatandaşlar için seslendirecek. Program öncesinde yine çocuklara yönelik eğlenceler düzenlenecek ve ayrıca Çat, Pat, Küt isimli tiyatro oyunu da çocuklar için sahne alacak. Kurulacak olan balon parkta çocuklar gönüllerince eğlenecek ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunulacak.ISPARTA (İHA)