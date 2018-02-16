Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Mühendislik Fakültesi, karayollarının görünürlüğünü arttıracak proje hazırladı.SDÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdal Terzi, karayollarının görünürlüğünü arttırmak amacıyla TÜBİTAK tarafından desteklenen "Fosfor Modifiye Bitümlü Sıcak Karışımların Mühendislik ve Görünürlük Özelliklerinin Belirlenmesi" projesi hazırladıklarını söyledi. Terzi, proje kapsamında karayolu üst yapısının niteliğini uluslararası standartların üzerine çıkarmayı hedeflediklerini, proje ile aynı zamanda trafikteki güvenliği artırarak kazaların dolaylı olarak önüne geçilebileceğini belirtti.Prof. Dr. Terzi, proje sayesinde, özellikle aydınlatması zayıf bölgelerde ve kritik noktalardaki karayolunun görünürlüğünün "Fosfor Modifiye Bitümlü Sıcak Karışım" ile artırılacağını belirtti. Karayolu üzerindeki objenin fark edilebilmesi için bir dizi şartın sağlanması gerektiğini belirten Terzi, "Doğru aydınlatmanın yapılmadığı şartlarda karayolu üzerindeki engelin görülmesi zorlaşır ve tehlike arz eder. Düzgün yerleştirilmiş aydınlatma armatürleri bu tehlikeyi ortadan kaldırır fakat hem kurulumu çok zordur hem de bu armatürlere enerji sağlamak için enerji nakil hatları, şalt ve trafo merkezi kurulması gereklidir. Bu da ilk yapım ve bakım-onarım maliyeti ortaya çıkarmaktadır. Aydınlatması olmayan şehirlerarası dağ yolları başta olmak üzere aydınlatması yetersiz olan tüm yollarda gece görünürlüğü sadece araçların farlarına ve ay ışığına kalmaktadır. Sürücüler yol üst yapısını görebilmek için kendi araç farlarını güçlendirmekte, bu durum da karşı yönden gelen araç sürücüsü için tehlike oluşmaktadır. Bu sorunlar düşünüldüğünde, daha görünür olacak bir üst yapı inşası trafik güvenliğini artıracaktır" dedi.Çalışma ile bitümün fosfor ile modifiye edilmesi üzerine bir proje başlattıklarını kaydeden Prof. Dr. Terzi, "Olası tehlikeleri gidermek amacıyla yol yapımı esnasında kullanılan bitümün fosfor ile modifiye edilmesi hem UV dalga boyuna sahip ay ışığı altında daha belirgin olmasını sağlayacak hem de araçların farları altında daha kolay anlaşılabilir olacaktır. Bu araştırma ile uluslararası literatürde bile zayıf olan bitümün fosfor ile modifiyesi ve yol görünürlüğü konularına katkı sağlanacak. Ayrıca bu projenin çıktıları ülkemizde henüz mevcut olmayan 'Yol Görünürlük Şartnamesi' için de temel olarak kullanılabilecektir. Yol üst yapısının görünürlüğünün artırılması, aydınlatma için gereken enerjiyi azaltacak, ekonomiye de büyük katkı sağlayacaktır. Bu yenilikçi projenin başlangıcında SDÜ Ulaştırma Laboratuvarında örnek bir uygulama yapılacak. Ayrıca SDÜ Doğu ve Batı Yerleşkesinde gerçek yollara uygulanacak" ifadelerini kaydetti.ISPARTA (İHA)