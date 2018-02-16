Isparta Pastaneleriisparta bilgisayar tamiri

Türkiye'nin yollarına ışık tutacak proje

Türkiye'nin yollarına ışık tutacak proje
ISPARTA 0
böcüzade

  - Türkiye'nin yollarına ışık tutacak proje  

 Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Mühendislik Fakültesi, karayollarının görünürlüğünü arttıracak proje hazırladı.  
  SDÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdal Terzi, karayollarının görünürlüğünü arttırmak amacıyla TÜBİTAK tarafından desteklenen "Fosfor Modifiye Bitümlü Sıcak Karışımların Mühendislik ve Görünürlük Özelliklerinin Belirlenmesi" projesi hazırladıklarını söyledi. Terzi, proje kapsamında karayolu üst yapısının niteliğini uluslararası standartların üzerine çıkarmayı hedeflediklerini, proje ile aynı zamanda trafikteki güvenliği artırarak kazaların dolaylı olarak önüne geçilebileceğini belirtti.
 
 "Türkiye karayollarında yeni bir dönem başlıyor"
  Prof. Dr. Terzi, proje sayesinde, özellikle aydınlatması zayıf bölgelerde ve kritik noktalardaki karayolunun görünürlüğünün "Fosfor Modifiye Bitümlü Sıcak Karışım" ile artırılacağını belirtti. Karayolu üzerindeki objenin fark edilebilmesi için bir dizi şartın sağlanması gerektiğini belirten Terzi, "Doğru aydınlatmanın yapılmadığı şartlarda karayolu üzerindeki engelin görülmesi zorlaşır ve tehlike arz eder. Düzgün yerleştirilmiş aydınlatma armatürleri bu tehlikeyi ortadan kaldırır fakat hem kurulumu çok zordur hem de bu armatürlere enerji sağlamak için enerji nakil hatları, şalt ve trafo merkezi kurulması gereklidir. Bu da ilk yapım ve bakım-onarım maliyeti ortaya çıkarmaktadır. Aydınlatması olmayan şehirlerarası dağ yolları başta olmak üzere aydınlatması yetersiz olan tüm yollarda gece görünürlüğü sadece araçların farlarına ve ay ışığına kalmaktadır. Sürücüler yol üst yapısını görebilmek için kendi araç farlarını güçlendirmekte, bu durum da karşı yönden gelen araç sürücüsü için tehlike oluşmaktadır. Bu sorunlar düşünüldüğünde, daha görünür olacak bir üst yapı inşası trafik güvenliğini artıracaktır" dedi.

  "Fosforla güvenli yollar geliyor"
  Çalışma ile bitümün fosfor ile modifiye edilmesi üzerine bir proje başlattıklarını kaydeden Prof. Dr. Terzi, "Olası tehlikeleri gidermek amacıyla yol yapımı esnasında kullanılan bitümün fosfor ile modifiye edilmesi hem UV dalga boyuna sahip ay ışığı altında daha belirgin olmasını sağlayacak hem de araçların farları altında daha kolay anlaşılabilir olacaktır. Bu araştırma ile uluslararası literatürde bile zayıf olan bitümün fosfor ile modifiyesi ve yol görünürlüğü konularına katkı sağlanacak. Ayrıca bu projenin çıktıları ülkemizde henüz mevcut olmayan 'Yol Görünürlük Şartnamesi' için de temel olarak kullanılabilecektir. Yol üst yapısının görünürlüğünün artırılması, aydınlatma için gereken enerjiyi azaltacak, ekonomiye de büyük katkı sağlayacaktır. Bu yenilikçi projenin başlangıcında SDÜ Ulaştırma Laboratuvarında örnek bir uygulama yapılacak. Ayrıca SDÜ Doğu ve Batı Yerleşkesinde gerçek yollara uygulanacak" ifadelerini kaydetti.

  ISPARTA (İHA) 





ISPARTA HABERLERİ
Yazdır
itimat mobilya
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta Valisi Şehmus Günaydın: “Uyuşturucuyla mücadele en az terörle mücadele kadar önemli”
Isparta’da uyuşturucu kullanımına suçüstü
Binlerce kişiye müjde Artık e-Devlet'ten yapılacak
Memur ve emekliler dikkat! 2 bin 62 TL ikramiye
ISPARTA'DAKİ DERNEKLERİN DİKKATİNE
Isparta eski Garnizon Komutanına ağırlaştırılmış müebbet
Isparta’da köy buluşmaları devam edecek
Türkiye'nin yollarına ışık tutacak proje
Trafik Sigortası ile ilgili önemli açıklama!
Soyağacı bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın!
Isparta'danTürkiye’deki buzağı ölümlerine karşı battaniyeli çözüm
Isparta'da Binlerce Kitap Minik Okuryazarlara Ulaştı
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yeni düzenleme!
Milletin çocukları Komandolarla buluştu
Yapıda sıralı denetim!
E-Devlet Alt-Üst Soy bilgisi sorgulama açıldı
MHP Lideri Bahçeli, Başkan Günaydın’ı kabul etti
Isparta'da göçmen operasyonu
Isparta'da yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi
Eşi FETÖ’den tutuklanan, kendisi de ihraç edilen akademisyen uyuşturucuyla yakalandı
Doğalgaz faturaları yüzde 35 düşecek
Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Ispartalı İmam Hatiplilerden şehitler için Hatm-i Şerif
Eğirdir Gölünde kaçak avcılıkla mücadele
300 koyun projesinde öncelik onların
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Şaşırtıcı hileler!Şaşırtıcı hileler!
Isparta'da kayakseverler Davraz’a akın ettiIsparta'da kayakseverler Davraz’a akın etti
YAKIN GÖZLÜĞE SON! İŞTE ŞİFASIYAKIN GÖZLÜĞE SON! İŞTE ŞİFASI
Muş ovası'nda sis güzelliğiMuş ovası'nda sis güzelliği
ISPARTA Sarıkamış Şehitleri'ni UnutmadıISPARTA Sarıkamış Şehitleri'ni Unutmadı
Doğunun 'Kapadokya'sıDoğunun 'Kapadokya'sı
'Dağların aslanları' ansızın vuruyor'Dağların aslanları' ansızın vuruyor
Şaşırtıcı hileler!Isparta'da kayakseverler Davraz’a akın ettiYAKIN GÖZLÜĞE SON! İŞTE ŞİFASIMuş ovası'nda sis güzelliğiISPARTA Sarıkamış Şehitleri'ni UnutmadıDoğunun 'Kapadokya'sı'Dağların aslanları' ansızın vuruyor
ISPARTA ALYANS YÜZÜKISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIIsparta TemizlikISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

ISPARTA'NIN KÖYLERİNE BÜYÜK MÜJDE!ISPARTA'NIN KÖYLERİNE BÜYÜK MÜJDE!10 Şubat 2018
Flaş düzenleme! 18 yaş şartı kalkıyorFlaş düzenleme! 18 yaş şartı kalkıyor09 Şubat 2018
KPSS'den 60 alan yaşadıKPSS'den 60 alan yaşadı13 Şubat 2018
19 bini kamu işçisi 56 bin personel alınacak!19 bini kamu işçisi 56 bin personel alınacak!12 Şubat 2018
Milyonlara müjde! Bedava olacakMilyonlara müjde! Bedava olacak10 Şubat 2018
Konut sahipleri dikkat! Tapunuz iptal olabilirKonut sahipleri dikkat! Tapunuz iptal olabilir11 Şubat 2018
'Ben bu işi yaparım' diyen parayı alacak'Ben bu işi yaparım' diyen parayı alacak12 Şubat 2018
Milli sporcu ve arkadaşı feci kazada öldü Milli sporcu ve arkadaşı feci kazada öldü 13 Şubat 2018
Çocuğu olan için müjdeli haber: Bin lira destek... Çocuğu olan için müjdeli haber: Bin lira destek... 14 Şubat 2018
Taşeronda son dakika! Başvuru sonuçları açıklanıyor!Taşeronda son dakika! Başvuru sonuçları açıklanıyor!11 Şubat 2018
Soyağacı sorgulama hizmeti durduruldu mu?Soyağacı sorgulama hizmeti durduruldu mu?09 Şubat 2018
Isparta’da yüksekten düşen kadın öldü Isparta’da yüksekten düşen kadın öldü13 Şubat 2018
Her sınıfa ‘Diyanet temsilcisi’ dönemiHer sınıfa ‘Diyanet temsilcisi’ dönemi09 Şubat 2018
Tapu işlemlerinde yeni düzenlemeTapu işlemlerinde yeni düzenleme09 Şubat 2018
Doğalgaz faturaları yüzde 35 düşecekDoğalgaz faturaları yüzde 35 düşecek14 Şubat 2018
Isparta'da düşen uçakla ilgili flaş karar!Isparta'da düşen uçakla ilgili flaş karar!11 Şubat 2018
Soyağacı sisteminin ne zaman açılacağı belli olduSoyağacı sisteminin ne zaman açılacağı belli oldu12 Şubat 2018
Emekliye ikinci zamEmekliye ikinci zam10 Şubat 2018
Nüfus Genel Müdürü açıkladı: Günlük kota açacağızNüfus Genel Müdürü açıkladı: Günlük kota açacağız10 Şubat 2018
Kaymakam Akdaş, şehit evinde Kaymakam Akdaş, şehit evinde 09 Şubat 2018