ISPARTA VALİLİĞİ

İL DERNEKLER MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

Proje başvurusunda bulunacak Derneklerin dikkatine;

İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge kapsamında, 2018 yılı için Bakanlığımızca desteklenecek proje konulan www.dernekler.gov.tr internet adresinde ilan edilmiştir.

Proje başvuruları 14 Şubat 2018 (Saat: 09.00) tarihinde başlamış olup https://sso.dernekler.gov.tr/ internet adresinde yer alan Proje Destek Sistemi (PRODES) üzerinden elektronik olarak yapılacaktır.

İlanen duyurulur.



Haşim Mahmut AKGÜL

İl Dernekler Müdürü

