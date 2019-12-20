Geleceğin Sınıfı Laboratuvarıyla Eğitime Farklı Bir Bakış

Yedişehitler İlkokulu 2-E sınıfı öğrencileri sınıf öğretmenleri Ahmet Canbolat ile birlikte klasik sınıf modelinden çok farklı olan Future Classroom Lab (FCL) (Geleceğin Sınıfı Laboratuvarı) yöntemiyle oluşturdukları sınıflarında eğitim görüyorlar. Geleceğin Sınıfı Laboratuvarı Brüksel’deki Avrupa Okul Ağı tarafından desteklenen bir çalışma. Ülkemizde ise Milli Eğitim Bakanlığı’nın Eğitim Bilişim Ağı (EBA) kapsamına dahil ederek yürüttüğü bir proje. Geleceğin Sınıfı Laboratuvarı yöntemiyle öğrenmeye ve öğretmeye 21. Yüzyıl becerilerini dâhil ederek, eğitimde değişen stilleri desteklemek ve geleneksel dersliklerin ve diğer öğrenme alanlarının yeniden düzenlenmesini sağlamak amaçlanıyor. Türkiye genelinde şu anda 7 sınıfta uygulanan yöntem Yedişehitler İlkokulu 2-E sınıfıyla birlikte 8 olacak. Hâlihazırda okullarımızda uygulanan ve eğitimde etkin teknoloji kullanımını sağlayan FATİH projesiyle de uyumlu olan yöntemden öğrenci ve öğretmenler oldukça memnunlar.Vali Ömer Seymenoğlu; öğrenci ve öğretmenlere hatta yöntemin uygulanmasında aktif olarak rol alan velilere farklı tecrübeler kazandıran Future Classroom Lab (FCL) (Geleceğin Sınıfı Laboratuvarı)’nın Isparta’da ilk ve tek uygulama sınıfı olan Yedişehitler İlkokulu 2-E sınıfını ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle tek tek tek sohbet eden Vali Seymenoğlu Sınıf Öğretmeni Ahmet Canbolat’tan proje hakkında bilgi alarak sınıfın açılış kurdelesini kesti.Eleştirel düşünme, iletişim, yaratıcılık, dijital beceriler, öğrenmeyi öğrenme, kişisel ve sosyal sorumluluk geliştirme ve işbirliği kurma gibi pek çok bölümde ilerleme kaydetmek amacıyla altı farklı öğrenme alanından meydana gelen yeni ve esnek öğrenme alanlarının oluşturulmasını sağlamak adına eğitim öğretim gerçekleştirdiklerini söyleyen Ahmet Canbolat, “Projemizin ismi Future Classroom Lab (FCL) yani Geleceğin Sınıf Laboratuvarı. Geleceğin Sınıf Laboratuvarı merkezi Brüksel’de bulunan Avrupa Okul Ağı projesidir. Ülkemizde 7 tane FCL sınıfı olup, biz de Isparta’da Türkiye’nin 8. FCL sınıfı olma yolunda adım attık. Sınıfımızda farklı 6 tane öğrenme alanı var. Aynı zamanda akıl oyunlarımız sayesinde çocuklar istedikleri zaman burayı atölye gibi kullanıyorlar. Her hafta veli desteği ile ütü yapımı, mutfak düzeni, dikiş dikme gibi etkinlikler gerçekleştiriyoruz.” dedi.Böyle bir sınıfta öğrencilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti aktaran ve sınıfın oluşturulması sırasında tüm giderleri karşılayan hayırseverler Kezban Pala ve Mehmet Pala’ya teşekkür eden Vali Seymenoğlu, “ Ziyaretten büyük bir mutluluk duydum, keyif aldım. Çocuklarımız 2. sınıf öğrencisi olmalarına rağmen kendilerine güvenlerini gayet yüksek gördüm. Sohbetimiz sırasında hepsi söz almak istediler, sorulan sorulara net cevaplar veriyorlar. Bu da aldıkları eğitimin çok iyi olduğunu gösteriyor. Bu sınıfın oluşturulmasında emeği geçen başta hayırseverlerimize çok çok teşekkür ediyorum. Diğer taraftan büyük bir fedakârlıklarla bu sınıfı oluşturan ve devamını sağlayan sınıf öğretmenimize teşekkür ediyorum. Görüyorsunuz çocuklar çok keyifli, bu yaşta 1 saati aşkın süredir hiç sıkılmadan gürültü yapmadan bizlere eşlik ettiler. Buna bu sınıfın düzeninin ve yarattığı ortamın sebep olduğunu görüyoruz. Bu tür sınıfların diğer okullarımızda da çoğaltılabilmesi için elimizden gelen her türlü desteği sağlayacağız. Böyle sınıfların sayısını arttırdığımızda ülkemizin geleceği için daha başarılı işlere katkı sağlamış olacağız.” dedi.Sınıftaki incelemelerinin ardından aynı kampüste bulunan Yedişehitler Ortaokulu bahçesinde velilerce düzenlenen kermesi de ziyaret eden Vali Seymenoğlu velilerle sohbet ederek bol kazançlar temennisinde bulundu.