FABRİKADAN HALKA SATIŞ BUR PİLİÇ - ET
Yediğiniz et ve tavuk ürünlerinin doğal ve kaliteli olduğunu bilirseniz içiniz rahat eder. Bur Piliç-Et size en lezzetli en doğal ve en kaliteli et, tavuk ürünlerini sunuyor.
Bur Piliç - Et kendi tesislerinde yetiştirdiği büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan hazırlanan helal kesim et lezzetlerini fabrika satış mağazalarında satıyor.
Yaptığı et yemeklerinin lezzetini önemseyenlerin ortak adresi Bur Piliç-Et ürün başlıkları şöyle;
BUR PİLİÇ & ET ÜRÜN YELPAZESİ
Dana eti çeşitleri; Dana uzun but, dana kol, dana kısa but, dana pirzola, dana kıyma, dana gulaş, dana kuşbaşı, dana pançeta, dana döş, dana gerdan, dana kürek, dana sokum, dana yumurta, dana tranç, dana kontrafile…
Kuzu eti çeşitleri;Kuzu but, kuzu pirzola, kuzu kuşbaşı, kuzu kol, kuzu fleto, kuzu kaburga, kuzu gerdan, kuzu incik…
Tavuk eti çeşitleri; Tavuk but, tavuk ciğeri, tavuk şiş, tavuk kanat, tavuk bütün, tavuk kuşbaşı, tavukgöğsü, tavuk fleto, tavuk bonfile…
Sakatat çeşitleri; Dana ciğer, dana dil, kuzu ciğer, dana böbrek, dana işkembe, kuzu kelle, dana beyin, kuzu böbrek, kuzu paça… gibi daha birçok ürünü en uygun fiyatlarla bulabileceksiniz…
Tüketicilerin beklentilerini, modern teknoloji ile kalite ve fiyat dengesini gözeterek karşılamak, helallik ve sağlık konusundan taviz vermeksizin her zaman yeniliklerin gerçekleştiricisi olmak Bur Piliç-Et'in en önemli prensibidir…
Adres: Yayala Mahallesi İsmet Paşa caddesi ( Hastane caddesi,Çarşı Polis Karakolu üstü)
Yediğiniz et ve tavuk ürünlerinin doğal ve kaliteli olduğunu bilirseniz içiniz rahat eder. Bur Piliç-Et size en lezzetli en doğal ve en kaliteli et, tavuk ürünlerini sunuyor.
Bur Piliç - Et kendi tesislerinde yetiştirdiği büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan hazırlanan helal kesim et lezzetlerini fabrika satış mağazalarında satıyor.
Yaptığı et yemeklerinin lezzetini önemseyenlerin ortak adresi Bur Piliç-Et ürün başlıkları şöyle;
BUR PİLİÇ & ET ÜRÜN YELPAZESİ
Dana eti çeşitleri; Dana uzun but, dana kol, dana kısa but, dana pirzola, dana kıyma, dana gulaş, dana kuşbaşı, dana pançeta, dana döş, dana gerdan, dana kürek, dana sokum, dana yumurta, dana tranç, dana kontrafile…
Kuzu eti çeşitleri;Kuzu but, kuzu pirzola, kuzu kuşbaşı, kuzu kol, kuzu fleto, kuzu kaburga, kuzu gerdan, kuzu incik…
Tavuk eti çeşitleri; Tavuk but, tavuk ciğeri, tavuk şiş, tavuk kanat, tavuk bütün, tavuk kuşbaşı, tavukgöğsü, tavuk fleto, tavuk bonfile…
Sakatat çeşitleri; Dana ciğer, dana dil, kuzu ciğer, dana böbrek, dana işkembe, kuzu kelle, dana beyin, kuzu böbrek, kuzu paça… gibi daha birçok ürünü en uygun fiyatlarla bulabileceksiniz…
Tüketicilerin beklentilerini, modern teknoloji ile kalite ve fiyat dengesini gözeterek karşılamak, helallik ve sağlık konusundan taviz vermeksizin her zaman yeniliklerin gerçekleştiricisi olmak Bur Piliç-Et'in en önemli prensibidir…
Adres: Yayala Mahallesi İsmet Paşa caddesi ( Hastane caddesi,Çarşı Polis Karakolu üstü)