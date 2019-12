FABRİKADAN HALKA SATIŞ BUR PİLİÇ - ET

Bur Piliç - Et kendi tesislerinde yetiştirdiği

Dana eti çeşitleri;

Kuzu eti çeşitleri;

Tavuk eti çeşitleri;

Sakatat çeşitleri;

Adres:

Hastane caddesi,Çarşı Polis Karakolu üstü

Yediğiniz et ve tavuk ürünlerinin doğal ve kaliteli olduğunu bilirseniz içiniz rahat eder. Bur Piliç-Et size en lezzetli en doğal ve en kaliteli et, tavuk ürünlerini sunuyor.büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan hazırlanan helal kesim et lezzetlerini fabrika satış mağazalarında satıyor.Yaptığı et yemeklerinin lezzetini önemseyenlerin ortak adresi Bur Piliç-Et ürün başlıkları şöyle;Dana uzun but, dana kol, dana kısa but, dana pirzola, dana kıyma, dana gulaş, dana kuşbaşı, dana pançeta, dana döş, dana gerdan, dana kürek, dana sokum, dana yumurta, dana tranç, dana kontrafile…Kuzu but, kuzu pirzola, kuzu kuşbaşı, kuzu kol, kuzu fleto, kuzu kaburga, kuzu gerdan, kuzu incik…Tavuk but, tavuk ciğeri, tavuk şiş, tavuk kanat, tavuk bütün, tavuk kuşbaşı, tavukgöğsü, tavuk fleto, tavuk bonfile…Dana ciğer, dana dil, kuzu ciğer, dana böbrek, dana işkembe, kuzu kelle, dana beyin, kuzu böbrek, kuzu paça… gibi daha birçok ürünü en uygun fiyatlarla bulabileceksiniz…Tüketicilerin beklentilerini, modern teknoloji ile kalite ve fiyat dengesini gözeterek karşılamak, helallik ve sağlık konusundan taviz vermeksizin her zaman yeniliklerin gerçekleştiricisi olmak'in en önemli prensibidir…