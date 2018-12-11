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Isparta’da her gün 20 gayrimenkulün kapısı ilk kez açıldı

Isparta’da her gün 20 gayrimenkulün kapısı ilk kez açıldı
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- Isparta’da her gün 20 gayrimenkulün kapısı ilk kez açıldı 
 
- CK Enerji Akdeniz Elektrik’in açıkladığı Gayrimenkulün Enerjisi Raporu-Isparta, yılın ilk 9 ayında kentteki gayrimenkul hareketini ortaya koydu. Rapora göre Ocak-Eylül 2018 arasında Isparta’da toplam 14 bin 960 taşınma hareketi yaşandı. Bu taşınma hareketinin 9 bin 584’ü ikinci el, 5 bin 376’sı ise yeni binalarda yaşandı. Isparta’da her gün ortalama 20 abone yeni gayrimenkulünün kapısını ilk kez açtı.   
  Perakende elektrik sektörünün öncü şirketlerinden CK Enerji Akdeniz Elektrik, bölgede bir ilke imza atarak hazırladığı Gayrimenkulün Enerjisi raporu ile Antalya, Burdur ve Isparta’daki gayrimenkul hareketine ışık tuttu. Teknolojiye yaptığı yatırımla elektrik abonelerinin ikamet bilgilerini baz alarak ortaya yeni bir rapor koyan CK Enerji Akdeniz Elektrik, Gayrimenkulün Enerjisi raporunun Isparta bölümünü paylaştı. 
  CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, bundan sonra düzenli olarak açıklayacakları Gayrimenkulün Enerjisi raporu ile bölgedeki hareketi ortaya koymaya çalışacaklarını dile getirerek, "Raporun Burdur ve Isparta bölümlerini de ayrı ayrı ele alıyoruz. Böylece il bazında yaşanan büyümeyi ve değişimi de görmüş olacağız. Bu rapor bundan sonra birçok sektörün merakla beklediği, takip ettiği bir çalışma olacak" dedi. 
 
  İlk 9 ayda toplam 14 bin 960 taşınma hareketi yaşandı 
  CK Enerji Akdeniz Elektrik’in Gayrimenkulün Enerjisi raporunun Isparta’ya yönelik verilerine göre kentte 2018 yılının ilk 9 ayında 14 bin 960 taşınma hareketi yaşandı. İlk 9 aydaki toplam taşınma hareketinin 9 bin 584’ü ikinci el, 5 bin 376’sı ise yeni gayrimenkule geçiş olarak gerçekleşti. İkinci elde günlük 35 taşınma gözlenirken, Isparta’da her gün ortalama 20 gayrimenkulün kapısı ise ilk kez açıldı. 
 
  Yalvaç hareketli, Yenişarbademli durgun 
  Rapora göre yılın ilk 9 ayında en fazla ikinci el taşınma hareketi 6 bin 660 ile Isparta merkezde gerçekleşti. Merkezi 887 taşınma ile Yalvaç izlerken, Yenişarbademli 25 taşınma ile en altta yer aldı. Yeni gayrimenkule geçişte de benzer bir durum yaşandı. İlk 9 ayda Isparta merkezde 3 bin 658 yeni gayrimenkule geçiş yaşanırken, onu 440 taşınma hareketi ile Yalvaç izledi. Yeni gayrimenkulde en az taşınma hareketi 11 ile Yenişarbademli’de gerçekleşti. Bu arada Isparta’da 2018’in ilk 9 ayında 553 kişi kentsel dönüşüm nedeniyle tahliye talebinde bulundu. En yüksek tahliye talebi, 103 ile 2018 Mayıs ayında geldi. 
 
  Elektrik tüketimi geçen yıla göre yüzde 19 arttı 
  CK Enerji Akdeniz Elektrik’in raporunda Isparta’nın elektrik tüketimi verileri de yer aldı. Rapora göre Isparta’da Ocak-Eylül döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre elektrik tüketimi yüzde 19 artarak 643 milyon kilovat/saatten 766 milyon kilovat/saate yükseldi. En yüksek tüketim lavanta hasadı ve tarımsal sulamanın yoğun olduğu temmuz ayında yaşandı. Temmuz'da ildeki elektrik tüketimi 108 milyon kilovat/saati buldu. En yüksek elektrik tüketimi 435,8 milyon kilovat/saat ile Isparta merkezde, en düşük tüketim ise 1,3 milyon kilovat/saat ile Yenişarbademli’de gerçekleşti. 
 
AW567618-01


İHA
                                         
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