Isparta’nın Yalvaç ilçesinde 2 çocuğunun annesi eski eşini av tüfeğiyle başından vuran adam, saklandığı evde yakalandıktan sonra tutuklandı. Hastanede 1 hafta yaşam mücadelesi veren talihsiz kadın ise hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre olay 19 Şubat 2018 günü saat 16.45 sıralarında Yalvaç ilçe merkezindeki Kaş Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, ayrılan Metin Yıldız ile 2 çocuk annesi Ayşe Başaran arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Metin Yıldız eski eşini av tüfeğiyle başından vurduktan sonra kayıplara karıştı. Ağır yaralanan talihsiz kadın 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.Güvenlik güçleri tarafından yapılan araştırmalar sonucunda firari eski kocanın, Yalvaç Salur Mahallesi’nde bir yakınının evinde sakladığı tespit edildi. Kısa süre sonra yakalanan Yıldız, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.Öte yandan, yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Ayşe Başaran yaklaşık 1 haftadan bu yana verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.ISPARTA (İHA)