Sol tarafında tutmama, konuşamama şikayeti ile 112 tarafından hastane acil servisine getirilen 64 yaşındaki Vedat CİĞERCİ, Acil Tıp Uzmanı Uz. Dr. Ömer Harun SAĞNIÇ ve Nöroloji Uzmanı Uz. Dr. Cengiz BALOĞLU tarafından değerlendirildi. Neredeyse vücudunun tamamına yakın alanlarında felç geçirdiği teşhis edilen hastaya hızla uygulanan trombolitik tedavi ile hastaneye getirildikten 50 dakika sonra tedaviye cevap verdi Tamamına yakın felç geçiren uzuvlarında yüzde yüze yakın geri dönüş oldu.Kaynak: Isparta Şehir Hastanesi