Pancar Kooperatifi Başkanı Nasuh Eroğuz, Özelleştirme Dairesi Başkanlığının satışa çıkardığı Burdur Şeker Fabrikasına üretici ve çiftçiler adına talip olduklarını söyledi.Pancar Kooperatifi Başkanı Nasuh Eroğuz, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte kooperatif binasında basın toplantısı düzenledi. Burdur Şeker Fabrikasının 1952’nin teknolojisiyle çalıştığını belirten Başkan Eroğuz, "Birinci önceliğimiz devletin bu alanı teknolojiye uyarlaması, verimli çalışmasını sağlaması, karlı hale getirmesidir. Bizim şeker fabrikamız kar eden bir kurum. Pancar Kooperatifi olarak hiçbir zaman özelleştirme karşıtı olmadık. Mevcut hükümetimizden işletme hakkını talep ettik. Mülkiyeti, denetimi devletimizin olsun biz işletelim" dedi.Pancar Kooperatifi olarak Burdur Şeker Fabrikasının illa satılsın niyetinde olmadıklarını belirten Başkan Eroğuz, "Devletimizin elinde kalsın, katma değer üretilsin, üreticimiz memnun kalsın. Bizim önceden Et-Balık Kurumumuz vardı, Süt Endüstrisi vardı, Burtrak vardı. O gün bu kurumlar özelleştirildi. Et-Balık Kurumunu Güç Birliği aldı. Yerli bir firma aldı yoksa Burdur’un insanı çok zarar ederdi. Ayın 26’sında şartname yayınlanacak bunu bekleyeceğiz. Eğer geri dönüş olmaz satılmasına karar verilirse bizim de elimizde B ve C planımız elbette mevcut. 80 bin ortağımız adına başta belediye başkanımıza, sivil toplum örgütlerimize, sendika başkanlarımıza, parti başkanlarımıza, bu kurumun hak ettiği şekilde verilmesi yönünde görüş paylaşan herkese teşekkür ediyorum. Biz Burdur olarak birlikteliğimizi gösterdik. Hiçbirimiz ayaklanalım demedik. Biz büyük bir devlet olduk, medeni bir devlet olduk haklarımızı sokaklarda aramak değil, medeni bir şekilde derdimizi anlatacağız. İnşallah becereceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızdan, başbakanımızdan, maliye bakanımızdan bu kurumun çiftçi lehine özelleştirmesi yönünde olmalarını diliyorum" şeklinde konuştu.(İHA)