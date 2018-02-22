Isparta’da alternatif yatırım sektörü: SAĞLIK



Isparta’da kozmetik alanı dışında sağlık sektörü yatırımlarının da artmaya başladığına dikkat çeken KOSGEB İl Müdürü Yurdun Yıldırım, medikal malzeme üretimi ve sağlık hizmetlerinin çeşitlendirilmesi projelerine destekler verildiğini ifade etti. Bu alanda Türkiye’de ilk kez Isparta’da üretilen kemik çimentosu projesinin seri üretime geçtiğini belirten Yıldırım, yine ilimizde farklı sağlık projelerinin de KOSGEB’den destek aldığını bildirdi.





Sağlık hizmetlerinin sunumu konusunda Türkiye’de ilk sırada yer alan Isparta’da bu alandaki sağlık yatırımları da gün geçtikçe artmaya başladı. KOSGEB de yatırımlara destek veriyor. KOSGEB İl Müdürü Yurdun Yıldırım, “Bir arkadaşımız arge projesi kapsamında Türkiye’de, belki Ortadoğu’da ilk kez kemik çimentosu üretimi yaptı. Bunu Avrupa’da yapıyordu ama Isparta’da KOSGEB’in Arge İnovasyon desteği ile bu alanda açığı gördü ve ciddi harcamalarla bu ürünü üretti. Şuanda seri üretim için destek almaya başladı. Dişçilik konusunda arge desteği verdik. Tıp Fakültesinden bir öğretim üyesine de destek verdi. Kendisi ciddi anlamda yatırım yaptı. Yine üniversiteden başka bir öğretim üyesi grubuna sağlık projesi alanında destek verdik. Isparta’da sağlık sektöründe potansiyel bulunuyor. Şehir Hastanemiz ve Eğirdir’de Kemik Hastalıkları Hastanemiz var. Bu potansiyelleri de değerlendirecek bir üst yapıya ihtiyaç var. Bu doğrultuda 2. üniversite sağlık alanında olabilir” dedi.





Gül üretimi ile adından söz ettiren Isparta, kozmetik sektöründeki yatırımlarıyla da dikkat çekiyor. Isparta, sağlık hizmetlerinin sunumunda ilk sırada yer alması nedeniyle kozmetik sektörünün yanında bu alandaki yatırımlara yönelmeye başladı. Özellikle medikal malzeme üretimi ve sağlık hizmetlerinin çeşitlendirilmesi konusunda da KOSGEB ciddi destekler veriyor. Isparta’nın sağlık alanında ciddi potansiyeli bulunduğunu dile getiren KOSGEB İl Müdürü Yurdun Yıldırım, “Tekno Yatırım destek programımız kapsamında seri üretime 5 milyon liraya kadar destek veriyoruz. Bunun yüzde 70’i hibe” dedi.



SAĞLIK KONUSUNA ODAKLANMAK GEREKİYOR



Isparta’nın sağlık alanındaki potansiyelini değerlendirebileceğini ifade eden Yurdun Yıldırım, “Isparta sağlık hizmetleri konusunda birinci sırada. Yaşanabilir şehirler arasında en önemli kriterlerden birisi sağlık alanı. Isparta bu alanda birinci sırada yer alıyor. Bu üstünlüğümüzü dikkate alarak sağlık konusuna odaklanmak gerekiyor. Burada da medikal malzeme ve sağlık hizmetlerinin çeşitlendirilmesi projeleri olabilir. Isparta’nın havası, suyu, iklim yapısı sağlık sektörüne çok uygun hem de ilimizin sağlık hizmetlerinde üst sıralarda. Geleneksel tıp anlamında Isparta’da bir altyapı var. Doktor ve sağlık personeli noktasında ilimiz çok iyi durumda. Ayrıca sağlık turizm kapsamında hem şehir dışından hem de yurtdışından gelenler var. Bu alanda yeni tesislerin kurulması lazım. KOSGEB olarak birinci sağlık hizmetlerine destek vermiyoruz fakat sağlık hizmetlerini destekleyici üretimler ile aracı sağlık hizmetlerine destek veriyoruz. Örneğin sağlık turizmi alanındaki yatırımlara destek veriyoruz” dedi.



KEMİK ÇİMENTOSU SERİ ÜRETİME BAŞLADI



İlimizde ciddi anlamda tüketilen sağlık ve medikal malzeme olduğunun altını çizen KOSGEB İl Müdürü Yıldırım, “Buradaki malzemeyi üretmeye yönelik çabalar olması gerekiyor. Hem de geleneksel tıbbın da uygulandığı sağlık merkezlerine ihtiyaç var. O konuda çabaların olduğunu duyuyoruz. Bir arkadaşımız arge projesi kapsamında Türkiye’de, belki Ortadoğu’da ilk kez kemik çimentosu üretimi yaptı. Bunu Avrupa’da yapıyorlardı ama Isparta’da KOSGEB’in Arge İnovasyon desteği ile bu alanda açığı gördü ve ciddi harcamalarla bu ürünü üretti. Şuanda seri üretim için destek almaya başladı. Üniversiteden de bilgi anlamında altyapı desteği aldı. Çünkü bu malzemeyi geliştirmek kolay bir şey değil. Yıldız Teknik Üniversitesi ve ODTÜ’yü araştırdı en son Kırıkkale’deki üniversiteden bir doçent hocadan danışmanlık hizmeti aldı. Dişçilik konusunda arge desteği verdik. Tıp Fakültesinden Bir öğretim üyesine destek verdi. Kendisi de ciddi anlamda yatırım yaptı. Yine üniversiteden başka bir öğretim üyesi grubuna sağlık projesi alanında destek verdik” şeklinde konuştu.



5 MİLYON LİRAYA KADAR DESTEK VERECEĞİZ



Yurdun Yıldırım, sağlık sektöründeki çabalara elimizden geldiğince kurum olarak destek vermeye çalıştıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Arge İnovasyon projesi geldiği zaman bu projenin geliştirme aşamasında yaklaşık 700 bin lira, seri üretim aşamasında 800 bin lira desteğimiz var. Toplamda destek miktarı 1,5 Milyon TL oluyor. Bunun içinde hibe desteğimiz de var. Aynı zamanda Tekno Yatırım destek programımız yürürlüğe girdi. Sağlık ürünlerinin üretilmesi için yatırım yapmak isteyenler olursa 5 milyon liraya kadar destek vereceğiz. Bunun için arge projesi ya da patentli bir ürün olması gerekiyor. Ayrıca doktora tezi olan bir projeyse o da destek alabilir. Bunun yüzde 70’i hibe yüzde 30’u geri ödemeli destek.



2. ÜNİVERSİTENİN SAĞLIK ÜNİVERSİTESİ OLMASI GEREKİYOR



Isparta’da sağlık sektöründe potansiyel var. Şehir Hastanemiz bölgemiz için çok büyük bir potansiyel. Şehir dışından birçok hastanın geldiğini biliyoruz. Ayrıca Eğirdir’de kemik hastalıkları hastanemiz var. Bu potansiyelleri de değerlendirecek bir üst yapıya ihtiyaç var. 2. üniversitenin sağlık üniversitesi olması gerekiyor.”