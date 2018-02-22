Ziyarette emeklilerin sosyal konut talepleri ile ilgili konuşan Zabun “Ispartalı 30 Mart 2019'da yeniden AK Parti belediyeciliği ile Isparta'yı tanıştıracaktır. Bu anlamda belediye üzerinden üretebileceğimiz çok önemli projeler var. Bir taraftan TOKİ bir taraftan Belediye vasıtasıyla arzu ettiğimiz 10 bin konutun üzerine çıkabilecek projeleri hayata geçirmek istiyoruz” dedi.Türkiye Emekliler Derneğini ziyaretinde konuşan AK Parti İl Başkanı Osman Zabun “Özellikle yaşanabilir kentler arasında Isparta'nın ilk sıralarda yer almasında kamu yatırımları açısından çok önemli. Isparta'yı ilk 5 içinde taşıyan unsurlarda sağlık ve eğitim başta geliyor. Birileri kalkıp 'yaşanabilir Isparta'da payımız var' gibi lanse etmeye kalksa da, biz belediye üzerinden verilen hizmetlerde 20-25'inci sıralarda olduğumuzu biliyoruz. Onlar gerçi sağlık yatırımlarımızı da çok eleştirdiler. Okul yapmak istediğimizde de engel koydular ama tüm bunlara rağmen biz Isparta'da önemli başarılara imza atarak vatandaşın memnuniyetini görüyoruz. Güç birliğiyle bu şehir Mart 2019'dan sonra önemli kalkınma hamlelerini el birliğiyle gerçekleştirecektir" diye konuştu.AK Parti İl Başkanı Osman Zabun ve yönetimi, dün saat 12.00’de Türkiye Emekliler Derneğini ziyaret etti. Dernek Başkanı Abdülkadir Ersal ziyaretten ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirerek AK Parti iktidarına emeklilere yönelik hizmetlerinden ötürü teşekkür etti. Emeklilerin taleplerinin bulunduğunu anımsatan ve bunları dile getirdiklerini belirten Ersal, ilaç ödemlerinde katkı payının kaldırılması, zam oranlarının TÜFE'ye göre değil seyyanen belirlenmesi, asgari ücretli üzerinden emekli olanların düşük ücretlerinin yeniden düzenlenmesi yönünde talepleri bulunduğunu aktardı. Ek ödemelerde yüzde 18 KDV oranın gözetilmesini isteyen Ersal, böylece emeklinin rahatlatılacağını iletti.AK Parti İl Başkanı Osman Zabun, emeklileri emekli olduktan sonra gerek iş gücü piyasası dışına itmenin, gerekse sosyal hayatın dışına itmenin yanlış olduğunu belirterek, "Emeklilerimiz için çok önemli iyileştirmeler sağladık. 2002'deki almış olduğunuz maaşla edinebileceğiniz yerlerle bugün alınan maaşla edinilebilecek yerler arasında dağlar kadar fark var. Gönül ister ki emeklilere daha iyi imkanlar sağlayalım. Ama bu ülke hepimizin sürdürülebilirlik son derece önemli. Türkiye'de 38 yaşına kadar emeklilik yaşının indirildiğine şahit olduk. Bunların hepsi SGK üzerinde önemli bir yük teşkil etti. Disiplinli politikalarla bu belirli bir noktaya getirildi. Halen süreç devam ediyor. 2050'ye kadar bu geçiş süreci devam edecek. Sosyal güvenlik en büyük kara delik noktasıydı ama bugün bu konuda önemli mesafeler alındı. Bu delik kapatıldıkça, emeklinin imkanları da artırılacaktır. AK parti iktidarları olarak gül bahçelerinden gelmedik. Bir taraftan şeytan taşladık, bir taraftan ülkemize yatırım yapmaya gayret gösterdik. Türkiye ne olursa olsun dinamizmini kazanmıştır ve bugün tüm mücadeleye rağmen, ekonomik verilerimizde dengelerimizde sıkıntıyla karşı karşıya değiliz" dedi.Emekli nüfusunun önemli bir yer teşkil ettiği Isparta'da hizmet politikalarının da buna göre belirlenmesi gerektiğini söyleyen Zabun, "TOKİ bizim için son derece önemli. Bu işler birçok yerde arsa konusunda yerel yönetimlerin öncülüğünde yapılıyor. TOKİ böylece daha hızlı hareket imkanı buluyor. Buna rağmen, biz dar gelirliye, emekliye konut konusunda önemli bir çalışma yürüttük. Özel İdare'nin devreye girmesiyle gerekli karar alındı ve belli kapasitede TOKİ projesi oluşturulacak arsa oluşturuldu. Teknik çalışmalar devam ediyor. Tahsis çalışmaları sürüyor ve hızlı hareket ediyoruz. İlk etap ve takip edecek etaplarda konut noktasında sıkıntı yaşatmayacak bir kapasite oluşturmaya çalışıyoruz. Bugün gündeme gelen alandaki kapasite 2-3 bin civarında. Bunun dışında aslında Isparta bu işe aşina. Geçmişte BELMAŞ konutları üretilmek suretiyle sosyal konut üretim konusunda tecrübeye sahip. Belediyelerinde üretebileceği potansiyeller var. Fevkalade rahatlıkla dar gelirli hemşehrilerimiz için konut üretilebilir. Bu noktada inşallah bunların detaylarını paylaşacağız. 2019 yerel seçimi arkasından tüm hemşehrilerimize belediye üzerinden konut edindirmeyle ilgili çok önemli projelerimiz var. Ispartalı hamşehrilerimiz 30 Mart 2019'da inşallah yeniden AK Parti belediyeciliği ile Isparta'yı tanıştıracaktır ve arkasından bu anlamda belediye üzerinden üretebileceğimiz çok önemli projeler var. Bir taraftan TOKİ bir taraftan Belediye vasıtasıyla arzu ettiğimiz 10 bin konutun üzerine çıkabilecek projeleri hayata geçirmek istiyoruz.Yerel yönetimle iktidarın aynı olması işbirliği açısından, oluşturulacak sinerji açısından son derece önemli. Ben yaptım oldu mantığıyla hareket edenlerle onları ikna etmek için kaybettiğiniz zamanı tam tersine bir eşgüdüm içinde hareket ederek çok önemli ürünlere dönüştürmek mümkün. Ayrıca sadece konutla yetinemezsiniz. Konutun önüne geçecek projeleri de hayata geçirmek zorundasınız. Biz çarşıda görüyoruz. Emeklimiz çarşıya iniyor. Ama çarşıda gidebileceği nezih bir tuvalet yok. Bunların hepsinin farkındayız. Belediye bu tür sosyal ihtiyaçlara odaklanmak yerine daha farklı işler peşinde Vatandaş bunun hepsini görüyor. Gereğini de yapacaktır. Şehir merkezinde mahallelerde emeklinin torunuyla el ele tutuşup onların birlikte vakit geçirmelerin temin edecek. Onların sosyal hayat dışında kalmadan toplum içinde aktif olarak kalmalarını sağlayacak çok önemli yatırımlara ihtiyaç var. Bunların hepsi belediye üzerinden planlanmalı. Bunlarla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Günü geldiğinde bu projelerin tüm detaylarını paylaşırız. Ama çok yönlü olarak şu şehrin hayat kalitesini artırmak gerekiyor. Özellikle yaşanabilir kentler arasında Isparta'nın ilk sıralarda yer almasında kamu yatırımları açısından çok önemli. Isparta'yı ilk 5 içinde taşıyan unsurlarda sağlık ve eğitim başta geliyor. Bu tür kamu yatırımlarının etkisin en üst düzeyde görüyorsunuz. Birileri kalkıp 'yaşanabilir Isparta'da payımız var' gibi lanse etmeye kalksa da Biz belediye üzerinden verilen hizmetlerde 20-25'inci sıralarda olduğumuzu biliyoruz. Onlar gerçi sağlık yatırımlarımızı da çok eleştirdiler. Okul yapmak istediğimizde de engel koydular ama tüm bunlara rağmen biz Isparta'da önemli başarılara imza atarak vatandaşın memnuniyetini görüyoruz. Güç birliğiyle bu şehir Mart 2019'dan sonra önemli kalkınma hamlelerini el birliğiyle gerçekleştirecektir" diye konuştu.Kaynak: GÜLSES