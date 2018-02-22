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Şehir hastanelerinin ilk suda doğan bebeği Mahir bebek oldu

Şehir hastanelerinin ilk suda doğan bebeği Mahir bebek oldu
ISPARTA 0
böcüzade
  - Şehir hastanelerindeki ilk suda doğum pilot il Isparta’da gerçekleştirildi  
  - Şehir hastanelerinin ilk suda doğan bebeği Mahir bebek oldu  
  
Türkiye’deki şehir hastaneleri arasında pilot olarak seçilen ve ilk kez Isparta Şehir Hastanesinde hayata geçirilen suda doğum ünitesinde ilk bebek dünyaya geldi. Sağlıklı bir şekilde ikinci bebeğini suda doğumla dünyaya getiren 21 yaşındaki anne, bu yöntemi herkese tavsiye ettiğini söyledi. Isparta Şehir Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Ahu Korkut, "Suda doğumla hastamız çok hızlı bir şekilde eyleme girdi ve doğumu gerçekleştirdi. Ağrıları yarıdan fazlaya varan bir oranda azaldı. Bunu biz biliyorduk ama görerek bu hastanemizde ilk tecrübemizi yaşamış olduk" dedi.  
  Türkiye’de sezaryen doğumu azaltmak ve annelerin doğum sancılarını en aza indirgemek adına ilk suda doğum pilot il olarak seçilen Isparta’da gerçekleştirildi. Türkiye’deki şehir hastaneleri arasında ilk kez Isparta Şehir Hastanesinde gerçekleştirilen suda doğum uygulaması ile 21 yaşındaki annenin 3 kilo 620 gram doğan ikinci çocuğuna Mahir ismi verildi. Hastanenin sağlık yatırımlarını destekleyen Akfen Holding yetkilileri anne ve Mahir bebeği ziyaret ederek altın taktı.
 
  Suda doğumda pilot olarak seçilen hastanede ilk uygulama
  Türkiye’deki 4 şehir hastane arasında suda doğum ünitesinin ilk kez Isparta Şehir Hastanesi’nde kurulduğunu belirten Başhekim Yardımcısı Dr. Ramazan Arkın Cerikan, "Isparta Şehir Hastanesi, 4 şehir hastanesi içerisinde suda doğumu ilk kuran ve pilot olarak seçilen bir hastane. 21 Şubat itibariyle hastanemizde ilk suda doğumu gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bebeğimiz, erkek bir çocuk. Anne ve bebek de sağlıklı" dedi.
 
 "Hastaya önerdikten sonra ilk uygulamayı gerçekleştirdik"
  Hastanedeki ilk suda doğum uygulamasını kolay bir şekilde gerçekleştirdiklerini anlatan Isparta Şehir Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Uzm. Dr. Ahu Korkut, "21 Şubat saat 13.45 sıralarında hastamız sancı şikayetiyle hastanemize başvurdu. Aktif doğum eylemi gerçekleşmeye başladığı için hastamızı ilk olarak doğumhaneye yatırdık ve takip ettik. Gerekli kontrolleri yaptıktan sonra hastanın normal doğuma uygun olduğu tespiti yapıldıktan sonra kendisine suda doğumdan bahsettik. Suda doğumu anlattıktan sonra onayını alarak ilk uygulamayı gerçekleştirdik" diye konuştu.

  "Suda doğumla hasta ağrıları yüzde 50 oranında azaldı"
  İlk uygulamada hazırlanan uygun ortam sayesinde, anne adayının rahatlıkla özel donanımlı küvete girerek doğumu gerçekleştirdiğini anlatan Uzm. Dr. Ahu Korkut, "Aktif doğum eylemi başladıktan sonra hastamızı 37 derece su sıcaklığı bulunan özel donanımlı suda doğum küvetimize aldık. Bir süre burada takipler yaptık. Hiçbir zaman burada ilaç ve başka bir müdahalede bulunmadık. Hastamız, bu sırada küvet içerisinde istediği pozisyonu aldı ve biz de 15 dakika boyunca bebeğin kalp seslerini dinledik. Sonra hastamız doğum masasına alınarak doğumunu gerçekleştirdik. Hastamızı küvete ilk aldığımız dakikalarda kendisi bize, ağrılarının yüzde 50’den fazla azaldığını söyledi. Aynı zamanda hastamız suyun içindeyken, susuz ve aç bir şekilde asla bırakılmadı. Mutlaka şeker, şerbet, su veya gıda takviyesi yapıldı. Hiçbir şekilde ilaç veya suni sancı vermediğimiz için anne adayı kendi sancılarını rahat bir şekilde hissetti. Rahat hareketlerle bebeğim doğum kanalına rahat bir şekilde yerleşmesini kolaylaştırdı. Yaklaşık 1 saat 15 dakika gibi kısa bir sürede gerekli şartlar oluştuktan sonra doğum olayını gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

  "Anne ve bebek gayet sağlıklı"
  İlk suda doğum uygulamasında 3 kilo 620 gram ağırlığında ve 50 santimetre boyunda sağlıklı bir erkek bebeğin dünyaya geldiğini anlatan Uzm. Dr. Korkut, "Doğum sonrasında anne ve bebek gayet sağlıklı. Bebek, çocuk uzmanı tarafından kontrol edildi ve hiçbir sıkıntı olmadığı söyledi" dedi.
  Suda doğumun tercih sebebinde özellikle ağrıların azaltılmasının öne çıktığını kaydeden Uzm. Dr. Korkut, "Özellikle biz, ağrıları azalttığı ve doğum süresinin ilk evresini kısalttığı için hidroterapi eşliğinde doğumu tercih ediyoruz. Hastamız çok hızlı bir şekilde eyleme girdi ve doğumu gerçekleştirdi. Ağrıları yarıdan fazlaya varan bir oranda azaldı. Bunu biz biliyorduk ama görerek bu hastanemizde ilk tecrübemizi yaşamış olduk" şeklinde yorumladı.
  Anne adaylarına suda doğumu öneren Korkut, "Bence, anne adaylarımızı normal doğumdan sezaryene iten en önemli sebep ağrıdır. Ağrıyla başa çıkma yöntemi olarak hidroterapiyi mutlaka tesviye ediyorum. Tabii ki her anne adayını alamıyoruz, uygun anne adayları olması gerekiyor. Gerekli tüm kontroller sağlandıktan sonra biz de onay verdikten sonra bu yöntemi öneriyoruz ve tercih ediyoruz" ifadelerini kullandı.
 
 "Suya girdim ve ağrılarımın yüzde 50’den fazla azaldığını hissettim"
  Doğum sancıları sebebiyle geçtiğimiz gün öğle saatlerinde Isparta Şehir Hastanesine başvurduğunu söyleyen ve yaşadıklarını İHA muhabirine anlatan anne Bahar Adak, "Biraz takip ettikten sonra bana suda doğumu tavsiye ettiler. Ben de daha önceden suyun rahatlatıcı özelliğini bildiğim için kesinlikle kabul ettim. İkinci çocuğumu dünyaya getirdim. Buraya geldiğimde suya girdim ve ağrılarımın yüzde 50’den fazla azaldığını hissettim ve doktoruma da bunu aynı şekilde söyledim. Tüm anne adaylarına kesinlikle suda doğumu tavsiye ediyorum" dedi.

  "İlk doğumumla bunu kıyaslamak bile istemiyorum"
  Suda doğum uygulamasında yaşadıklarını ve daha önceki doğumunda yaşadıkları anlatan Adak, "Kesinlikle ilaç ve buna benzer bir şey yapmadılar. Bol gıda, bol su ve şerbet ikramlarında bulundular. Suyun içinde rahat bir şekilde hareket edebildiğim için doğum kolaylaştı ve daha çabuk oldu. Bebek doğmaya yakın sudan çıktım. Kendi isteğimle sudan çıktım, rahatlıktan neredeyse uyuya kalacaktım. Sancılarım olmasa suda uyuyabilirdim. Çok çok fark var. İlk doğumumla bunu kıyaslamak bile istemiyorum ama yüzde 50 fark var arada. Çünkü, yatağa bağlı kalmıyorsun ve suyun içerisinde istediğin gibi hareket edebiliyorsun. Bu da doğumu kolaylaştırdığı için hızlı bir şekilde kurtuluyorsun" dedi.

  "Sezaryeni tavsiye etmiyorum"
  Sezaryen doğumu kesinlikle tavsiye etmediğini söyleyen Adak, "Yaşayan biri olarak kesinlikle sezaryeni tavsiye etmiyorum. Sağlıklı bir şey değil. Normal doğumu tavsiye ediyorum annelere, özellikle de suda doğumu. Çünkü, çok rahatlatıcı ve çok iyi. Yüzde 50 azaltıyor ağrıları ve doğum evresini çok çabuk gerçekleştiriyor ve bir an önce çocuğunu kucağına almayı sağlıyor. Kesinlikle tüm annelere tavsiye ediyorum" ifadelerini kaydetti.

  Suda doğum yöntemiyle dünyaya gelen ilk bebeğe altın taktılar
  Öte yandan, Türkiye’deki şehir hastaneleri arasında ilk kez pilot olarak seçilen Isparta Şehir Hastanesinde suda doğum yöntemiyle dünyaya gelen ilk bebeğe hastanenin tüm sağlık yatırımları ve tıbbi cihaz donanımını destekleyen Akfen Holding tarafından altın takıldı. İkinci çocuğunu suda doğumla gerçekleştiren anneyi ziyaret eden şirket yetkilileri, ‘Hayırlı olsun’ dileklerinde bulundu.

  ISPARTA (İHA) 



















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