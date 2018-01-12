- Isparta’da FETÖ’den ihraç edilen 19 kamu personeli göreve döndü



Isparta’da son Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile birlikte kentte 19 kamu personeli görevine iade edilirken, daha önce bin 298 olarak açıklanan ihraç rakamı, bin 242 olarak güncellendi.

Isparta Valiliği, Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında yayımlanan 697 Sayılı KHK ile birlikte FETÖ/PDY kapsamındaki ihraç ve görevden uzaklaştırmalar sonrasında güncel rakamları kamuoyuyla paylaştı.

Isparta Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kentte FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmaların devam ettiği belirtilerek, 15 Temmuz hain ve kanlı darbe girişiminden bugüne kadar yürütülen soruşturmalar kapsamında görevden ihraç edilen ve uzaklaştırılanlar ile göreve iade edilen kamu personeli sayısına ilişkin bilgi verildi.



İhraç sayısı bin 298’den bin 242’ye düştü

Buna göre, Isparta’da kamuda daha önce bin 298 olan ihraç rakamı, 697 Sayılı KHK’nın Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla bin 242’ye düştü. Buna göre, son liste kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünde 414, Süleyman Demirel Üniversitesinde 357, İl Emniyet Müdürlüğünde 153 olmak üzere, diğer kurumlarla birlikte toplam bin 242 kamu personeli görevden ihraç edildi.



Isparta’da 19 kişi daha göreve iade edildi

İl genelinde daha önce 19 olarak açıklanan tutuklu kamu personeli sayısı bu kez 21’e yükselirken, açıkta bulunan ve bugüne kadar haklarındaki soruşturma tamamlanan personel sayısı da 281’den 279’a düştü.

İlde, 696 Sayılı KHK ile daha önce 402 olarak açıklanan göreve iade edilen personel sayısı ise son 697 KHK’nın yayımlanması sonrasında 19 kişinin eklenmesiyle birlikte 421’e yükseldi.



ISPARTA (İHA)

