ISPARTA VALİLİĞİ SON LİSTEYİ VE SAYILARI AÇIKLADI

697 sayılı ihraç ve iade KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı. Isparta'da ise kurum ve kuruluşlardan görevden ihraç edilen,uzaklaştırılan ve göreve iade edilen kişilerin sayısı güncel liste halinde Valilik tarafından yayınlandı.



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