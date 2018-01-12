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ISPARTA VALİLİĞİ SON LİSTEYİ VE SAYILARI AÇIKLADI
ISPARTA VALİLİĞİ SON LİSTEYİ VE SAYILARI AÇIKLADI
ISPARTA
Tarih:
12.01.2018 17:08
G.Tarihi:
12.01.2018 17:28
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697 sayılı ihraç ve iade KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı. Isparta'da ise kurum ve kuruluşlardan görevden ihraç edilen,uzaklaştırılan ve göreve iade edilen kişilerin sayısı güncel liste halinde Valilik tarafından yayınlandı.
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