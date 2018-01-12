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İNTERNETTEN ALIŞVERİŞ YAPANLAR DİKKAT!

İNTERNETTEN ALIŞVERİŞ YAPANLAR DİKKAT!
ISPARTA 0
böcüzade
E-ticarette ‘güven damgası’ bu ay başlıyor
Elektronik ticarette satış sürecinin güvenli olduğunu gösteren “güven damgası” uygulamaya giriyor.

E-ticaret sitelerinin ana sayfalarında bulunacak ve o e-ticaret sitesinin tüketici ve iş süreçlerinde belirli kuralları karşılamayı taahhüt ettiği anlamına gelecek “güven damgası”na ilişkin detaylar netleşiyor.

Gönüllü bir uygulama olan güven damgası, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, “güven damgası sağlayıcısı” tüzel kişilik tarafından verilecek. Uygulamanın ocak ayı içinde başlayacağı Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci tarafından açıklandı.

İSTEYEN ŞİRKET ALACAK

Dünya gazetesinden Mehmet Kaya’Nın haberine göre, güven damgası zorunlu bir uygulama değil. İsteyen e-ticaret şirketi, gerekli taahhütleri verip, kriterleri karşılıyorsa internet sitesinin ana sayfasında bu damgayı kullanabilecek. Bu damga şirketlerin güvenlikle ilgili kriterlere uyduğunun göstergesi sayılacak.

Güven damgasını, kendi ürünlerini elektronik olarak satan şirketler ile sadece yer sağlayıcı olup elektronik ticarete imkan veren portal nitelikli şirketler alabilecekler. Damganın gerçek olup olmadığı, üzerine tıklandığında, güven damgası sağlayıcı kuruluştan doğrulama verilmesini sağlayacak linke gidilmesiyle anlaşılacak. Güven damgası almak isteyen e-ticaret şirketlerinin karşılaması gereken bazı kriterler var. Bunlar arasında güven damgasına başvurmadan en fazla 3 ay önce ilk kez olmak üzere, her yıl internet sitesinin bilgisayar korsanlarına karşı güvenliğinin testi amacıyla “sızma testi” yaptırmış olması gerekiyor.

Bireylerin ve ödeme sistemlerine ilişkin internet aracılığıyla akan verinin güvenliğinin (SSL) tam olarak sağlanması, yasak veya şarta bağlanmış nitelikleri olan ürünleri dikkate alan tam uyum sağlanması, satılan ürünlerin içerik, stok bilgisi, kullanımına ilişkin bilgi ve uyarıların sağlanması ve sunulması, teknik destek ve kimler tarafından kullanılabileceği gibi açıklayıcı bilgilere erişimin mümkün olması gerekiyor.

Ayrıca, sitede kullanılan görsellerde ürünlerin gerçek boyutunun anlaşılabilir şekilde yer alması, kargo ve teslim sürelerinin bildirilmesi, süreçlerin takip edilebilir olması, sunulan ürün ve hizmetin kim tarafından sağlandığının açık-net olarak gösterilmesi, ürünle ilgili şikayet ve taleplerin yapılabileceği kanalların gösterilmesi şartı bulunuyor.

GÜVEN DAMGASINI KİM VERECEK?

Damgayı almak isteyen şirketler, “güven damgası sağlayıcı” şirket-kuruluşa başvuracaklar. Damga için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği bir ücret alınacak. Güven damgası sağlayıcı şirket-kuruluş faaliyetlerini Gümrük ve Ticaret Bakanlığı kontrolü altında yürütecek.

YENİ OYUNCULAR PAZARA GİRECEK

Dünya gazetesinden İrem Çetingöz’ün haberine göre, E-ticaret siteleri için gelen ‘güven damgası' uygulamasının, sektörün uzun vadeli büyümesine yol açması bekleniyor. Bu sayede e-ticaret pazarına yeni oyuncuların girmesi öngörülüyor. MÜSİAD Bilişim Sektörü Kurulu Başkanı Fahrettin Oylum, e-ticaret sektöründe denetimsizlikten dolayı müşteriler tarafında kötü tecrübelerin yaşandığını söyledi. Ürünlerin kalitesinde yaşanan sıkıntıların, işlerin büyük e-ticaret siteleri üzerinden yürümesine neden olduğunu belirten Oylum, güven damgasıyla tüketici tarafında küçük ölçekli e-ticaret sitelerine güvenin artacağını, bu durumun uzun vadede Türkiye'deki e-ticaret sektörünün büyümesine katkı sağlayacağını öngördü.

‘HİZMET KALİTESİ YÜKSELECEK’

Gittigidiyor Genel Müdürü ve TOBB E-Ticaret Meclisi Başkanı Öget Kantarcı ‘güven damgası'nın devreye girmesiyle internetten alışveriş yapılmasının önünde tüketici için engel teşkil edebilecek güvenlik, gizlilik ve hizmet kalitesi gibi konularda standartların yükseleceğini söyledi. Kantarcı, ‘güven damgası'nın en çok, henüz markalaşma sürecini tamamlamamış nispeten daha küçük e-ticaret sitelerinin güvenilirliğini ortaya koyabilmesi için bir fırsat yaratacağını kaydetti. TOBB E-Ticaret Meclis Başkanı Yardımcısı Merter Özdemir de TÜİK'in 2016'da yayınladığı araştırmaya göre internetten alışveriş yapanların yüzde 24.9'unun problem yaşadığını, bu sorunların başında yüzde 45 ile ‘kargo'nun geldiğini, onu yüzde 42.1 ile hasarlı veya hatalı ürünün izlediğini söyledi. Özdemir, ‘güven damgası'nı alan her markanın sektörü ileriye götüreceğini kaydetti.
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