ISPARTA'DAKİ TÜM ÇİFTÇİLER BU HABERE DİKKAT!

Isparta İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Basın Bülteni...



BASIN BÜLTENİ



2017 Yılı Gıda ve Yem Kontrol Denetimleri



2017 Yılı Gıda ve Yem Kontrol Denetimleri İl Müdürü Mehmet Tuğrul, 2017 Gıda ve Yem Kontrol Hizmetleri denetimleri konusunda değerlendirmelerde bulunarak, 5996 sayılı Kanun kapsamında yapmış oldukları faaliyetler hakkında bilgiler verdi. İl Müdürlüğü olarak yapılan tüm çalışmaların amacının; bitki, hayvan sağlığı, gıda ve yem güvenilirliğinin sağlanması, çevrenin korunması da dikkate alınarak tüketici sağlığı ve menfaatlerini korumak olduğunu belirten İl Müdürü Mehmet Tuğrul şöyle devam etti; “Gıda işletmeleri denetimlerinin; ihracat kontrolü, riske dayalı (rutin) denetim, dilekçe, Bakanlık Alo 174 Gıda Hattı ve BİMER kanalıyla yapılan şikayetler ile İl Yıllık ve Bakanlık Gıda Kontrol Planı kapsamında yapılmaktadır. İlimizde faaliyet gösteren tüm gıda işletmelerinin riske dayalı denetim ve kontrolleri, Bakanlık talimatı gereği yılda en az bir kez yapılacak şekilde, “İşletmelerin Risk Esasına Dayalı Denetim Sıklıklarının Belirlenmesi Prosedürüne” göre planlanmakta olup bu kapsamda; et ve et ürünleri, süt işleme tesisleri, hazır yemek fabrikaları, yemekhane, lokanta vb. gibi riski yüksek olan işletmelerin kontrolleri daha sık yapılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda, ilgili kurumların katılımıyla kurulmuş olan komisyonca okul kantini, çay ocakları ve yemekhaneleri, Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi adlı Genelge kapsamında, her sömestr döneminde en az bir kez olmak üzere yılda en az iki kez denetlenmektedir. 2017 yılında ilimizde faaliyet gösteren 4427 gıda işletmesinde yapılan toplam 7634 denetim sonucunda 453 numune aldıklarını, gıda işletmelerinin tamamımın riske dayalı denetlediklerini, hiç denetlenmeyen işletme bulunmadığını, bu konuda ülke genelinde dördüncü kez başarılı bir performans ortaya koyduklarını, İl Müdürlüğü kontrol görevlilerince yapılan denetim ve kontroller sonucunda, 5996 sayılı Kanuna aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen 50 gıda işletmesine yasal işlem uyguladıklarını belirten İl Müdürü Tuğrul; “2009 yılında hizmete giren Alo 174 Gıda Hattına tüketicilerimiz tarafından yapılan şikayet bildirimlerinde 7 gün içerisinde gerekli denetimlerimizi yapıyoruz. Bakanlık talimatları gereği de en fazla 15 gün içerisinde de işlemin sonlandırıyoruz. 2017 Alo 174 Gıda Hattına yapılan 350 başvuru ile ilgili gerekli resmi kontrollerimizi yaptık. Bu denetimler sonucunda 18 işletmeye yasal işlem uygulandı. 2017 yılında BİMER şikayeti kapsamında 38 adet denetim gerçekleştirdik ve 2 gıda işletmesine idari yaptırım uyguladık. Yaptığımız denetim sonuçlarıyla ilgili başvuru sahiplerine yasal süresi içerisinde gerekli bilgilendirmeleri yapmış olduk” dedi.



Tüketicilerimizin gıdaları satın alırken etiketsiz, ambalajsız ve açıkta satılan ürün almamaları, son tüketim tarihlerine dikkat etmeleri ve gıdaların tüketim sürecinde ürün etiketinde belirtilen muhafaza koşullarına dikkat etmesi gerektiğini, ilimizde gıda güvenilirliğinin ancak tüketicilerimizin de katılımları ile sağlanabileceğini, bu nedenle tüketicilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşması durumunda olumsuzluğun giderilebilmesi için Bakanlığımız Alo 174 Gıda Hattına veya dilekçe yoluyla İl/İlçe Müdürlüğüne şikayet haklarını kullanmalarının gıda güvenilirliğinin sağlanmasında büyük önem arz ettiğini belirten İl Müdürü Mehmet Tuğrul; “İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak gıda güvenilirliği, toplum sağlığı ve tüketici menfaatlerini korumaya dönük çalışmalarımız bundan sonra da aynı kararlılık ve ciddiyetle devam edecektir” diye konuştu.



Mehmet TUĞRUL İl Müdürü