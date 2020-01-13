ÇARŞAF LİSTE Mİ? BLOK LİSTE Mİ?

İNCEAYAN; “TÜRKİYE’NİN VE

ISPARTA’NIN CHP’YE İHTİYACI VAR”

“PARTİMİ ÇİĞNEMEM,

KİMSEYE DE ÇİĞNETMEM”

TAKMAZ; “PARTİMİZİ DAHA İYİ

YERLERE GETİRMEK İÇİN GÖREVE TALİBİZ”

İL BAŞKAN ADAYLARI KONUŞTU

İŞTE ISPARTA CHP MERKEZ İLÇE YÖNETİMİ

CHP Isparta Merkez İlçe Örgütü, bugün kongreye gitti. Kültür Sineması Salonunda gerçekleştirilen ve saat 10.00’da başlayan kongreye; CHP Antalya 25 ve 26. Dönem Milletvekili Niyazi Mete Kara, İl Başkanı Ahmet Kürkçü, İYİ Parti İl Başkanı Özgür Tandoğan ve çok sayıda partili katıldı.Saygı duruşu ve istiklal marşının söylenmesi ile başlayan kongrede ilk olarak divan teşekkül ettirildi. Buna göre; Divan Başkanlığına Antalya eski Milletvekili Niyazi Mete Kara, Divan Başkan Yardımcılığına Gönen Belediye Başkanı Osman Kesmen ile Eğirdir İlçe Başkanı Mehmet Murat Yıldırım. Katipliğe ise Pembe Gölgeç seçildi. Divan Başkanı Niyazi Mete Kara, kongreye seçimlere çarşaf liste ile mi gidilecek? Blok liste ile mi gidilecek? Sorusuna cevap bularak başladı. Bu konuda yapılan oylamada oy çokluğu ile blok liste kabul edildi.Eski yönetim kurulunun faaliyet ve hesap raporlarının okunmasının ardından oylamaya sunuldu ve oy çokluğu ile kabul edildi. Kongrede daha sonra Merkez İlçe Başkan adaylarının konuşmalarına geçildi. Bu doğrultuda ilk olarak kürsüye Erdal İnceayan geldi. İnceayan konuşmasında; “Asker emeklisi olduğumdan bu yana CHP’deyim ve bugüne kadar çeşitli kademelerde görev alarak bugünlere geldim. Başkanlık sistemi ile Anayasanın rafa kaldırıldığı, TBMM’nin tasfiye edildiği, Saray’dan alınan yetkinin tekrar Saray’a verildiği bir dönemde bu ülkenin CHP’ye ihtiyacı var. CHP özgürlüğün, hak ve hürriyetlerin teminatıdır.Ben, bu partinin örgütünden gelen bir kişiyim. Partimi, ilkelerini, yönetimini çiğnemem, kimseye de çiğnetmem. Partimde ben de varım diyen herkese görev var. Kimseyi ötelemeden görevimizi yapacağız. Göreve geldiğimde mahalle mahalle, sokak sokak örgütleneceğiz. Mahalle ve sokak temsilcilerimizin görüşlerini almadan asla politikalar üretmeyeceğiz. Halı hazırda örgütümüz olmayan Sav ve Kuleönü Kasabalarında Belde teşkilatımızı açacağız. Gençlik ve Kadın Kollarımız daha etkin hale getirilecek. Özellikle Üniversite gençliği konusunda ayrı bir çalışma yapılacak. Bizler, dargınlıkla olmayan demokrasi şölenimizin küskünlükle de olmayacağını biliyoruz. Bu doğrultuda, şuanda olduğu gibi bu seçimleri kazansak da kaybetsek de yarın yine partimizle, örgütümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.Kongrede daha sonra kürsüye gelen diğer aday Birtan Özgün Takmaz ise, bu ülkeyi içinde bulunduğu durumdan ancak Mustafa Kemal’in askerlerinin kurtaracağını belirterek; “Bizler AKP rejimine karşı mücadele vereceğiz. Bunun için göreve talibiz. Bizler Isparta’da da değişimi yaşatacağız. Isparta’da ayağa kalkarak AKP rejimine boyun eğmeyeceğiz. 2013’ten beri partimde hiçbir makam ve mevkiye aday olmadım. İlk defa Merkez İlçe Başkanlığına aday oluyorum. Sürekli örgütte görev alarak çalıştım. Sizlerle birlikte olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da kol kola, omuz omuza hareket edeceğiz” dedi.Kongrede daha sonra konuşmak isteyen partililere söz verildi. Bu doğrultuda, eski İl Başkanı Vedat Şenol, Partinin İl Başkan Adayları Zafer Sağlam, Yalım Halıcı, İzzet Beydoğan, Mustafa Arslan ve Yusuf Erdoğan birer konuşma yaptılar.Kongrede yapılan konuşmaların ardından seçimlere geçildi ve yapılan seçimler neticesinde Erdal İnceayan kullanılan oyların 151’ini alarak Merkez İlçe Başkanlığına seçildi. Diğer aday Birtan Özgün Takmaz ise 131 oy aldı.Erdal İnceayan Başkanlığındaki Isparta CHP Merkez İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşuyor: Yurdaay Akyüz, Gizem Atlı, Yaşar Ali Balcı, Mehmet Ali Bayram, Kemal Tolga Çırakoğlu, Hasan Demirkaya, Recep Göksu, Kübra Kütük, Hatice Hediye Özsoy, Taci Öztürk, Mehmet Şahin, Gürhan Şavklı, Hüseyin Toksoy, Mehmet Devrim Topuz, Hatice Hale Uçar, Hüseyin Cem Uğurlu. Seçimde ayrıca, İl kongresinde oy kullanacak olan 99 delegenin ismi de seçildi.