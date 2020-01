ISPARTA, BURDUR ve AFYONKARAHİSAR’DA

TOPLULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Sulama Yatırım Maliyetlerinden Tasarruf Sağlanacak



Arazi Toplulaştırması Modern Sulama Metotlarının Uygulanmasını Kolaylaştırır

2019 Yılında Afyonkarahisar’da 90 Bin 950 Dekar Arazi Toplulaştırıldı

Burdur’da Çalışmalar Devam Ediyor

Arazi toplulaştırması ile birlikte diğer altyapı hizmetlerinin de (sulama, tarla içi geliştirme işlemleri vb. ) birlikte düşünülmesi gerekmektedir. Bu düşünceyle 2018 yılında yapılan yasal düzenleme sonucu ülkemiz genelinde arazi toplulaştırma çalışması yapma yetkisi DSİ Genel Müdürlüğümüze verilmiştir.Sulama projeleri arazi toplulaştırmasına bağlı olarak uygulandığı takdirde parsel sınırlarına bağlı kalmadan en ekonomik şekilde, sulama, yol ve tahliye planlaması yapıldığından, yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlanmaktadır. Diğer taraftan arazi toplulaştırma projeleri ile kamulaştırma maliyetleri % 90 oranında azalmaktadır.Arazi toplulaştırması ile parseller büyür, tarım teknikleri ve sulama metotlarının uygulanması kolaylaşır. Parsel sayısı azalır. Parsel büyüklüğü artar. Düzenli ve ideal parsel şekilleri oluşturulur. Her parsel yola ve kanala kavuşur. İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafeler azalır, ulaşımdan dolayı meydana gelen kayıplar azalır, yakıt tasarrufu sağlanır. Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşır. Sulama oranı ve randımanı artar. Sağlanan katma değerden dolayı arazi değeri en az iki kat artmaktadır.Türkiye genelinde tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmalarının devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, ‘2019 yılında Isparta, Burdur ve Afyonkarahisar illerinde yürütülen çalışmalar hakkında açıklamada bulundu.Aydın, ‘Afyonkarahisar ilimizde 2019 yılında 3 adet projede toplam 461.370 dekar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 90.950 dekar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak tapu tescil işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bu projede 2018 yılında 52.640 dekar alanın toplulaştırması tamamlanmıştır. Kalan kısımların 2020 yılı sonuna kadar toplulaştırılmasının hedeflendiğini belirtti.Aydın, ’Burdur ilimizde de çalışmaları devam eden 2 adet projede 27 adet yerleşimde A.T. ve T.İ.G.H. projeleri kapsamında 371.930 dekar alanda toplulaştırma faaliyetleri devam etmekte olduğunu 2020 yılı içerisinde 2 projenin tamamlanarak 371.930 dekar tarım arazisinin toplulaştırma faaliyetlerinin tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti.Isparta ilinde de toplulaştırma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten Genel Müdür Aydın, ‘Isparta ilimizde çalışmaları devam eden 2 projede ise 20 yerleşimde A.T. ve T.İ.G.H. projeleri kapsamında 220.990 dekar alanda toplulaştırma çalışmaları devam etmektedir. 2020 yılı içerisinde 2 projede 7 yerleşim yerinde 71.970 dekar alanda tapu tescil işlemlerinin tamamlanması hedeflenmektedir’ dedi.Ayrıca çalışmalar kapsamında; İşlevini kaybeden kanalların kısmen kaldırılması sınırların düzeltilme, kaba tesviye, arazi tesviyesi, ağaç kök sökümü ve tarla içi yol yapımı gibi tarla içi geliştirme hizmetleri işlerinin yapıldığını da belirtti.DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, ’Son olarak bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’ ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. ’dedi.