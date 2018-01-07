ISPARTA CHP İL BAŞKANI BELLİ OLDU

Kürkçü, CHP Isparta İl Başkanlığına seçildi



CHP 36’ncı Isparta İl Kongresi’nde mevcut başkan Eyüp Ersoy’un karşısına aday olarak çıkan emekli öğretmen Ahmet Kürkçü 137 delegenin oyunu alarak İl Başkanlığına seçildi.



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 36’ncı Isparta İl Kongresi 6 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirdi. Isparta Karaağaç Mahallesi Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen kongreye CHP Aydın Milletvekili Prof.Dr. Metin Lütfü Baydar, Isparta Milletvekili İrfan Bakır ve ilçe belediye başkanları, partililer ve davetliler katıldı. Mevcut Başkan Eyüp Ersoy’un tekrar aday olduğu kongrede, karşısına uzun yıllardır partide aktif olarak görev yapan emekli öğretmen Ahmet Kürkçü çıktı.



İki adayın yarıştığı kongrede Divan Başkanlığını CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfü Baydar yaparken, CHP Isparta Kadın Kolları Başkanı Şaziye Oğuz, eski Belediye Başkan adayı Prof.Dr. Lütfü Çakmakçı ve eski danışman Yalım Halıcı da yer aldı. Yapılan kongre sonucunda, üyelerin 137 geçerli oyunu alan Ahmet Kürkçü CHP Isparta İl Başkanı olarak seçilirken, mevcut başkan Eyüp Ersoy ise 97 oy alabildi.