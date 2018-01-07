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BAPBACI GÜVEN TAZELEDİ

Isparta Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası yeni başkanı yapılan seçimle belli oldu...

BAPBACI GÜVEN TAZELEDİ
ISPARTA
G.Tarihi: 07.01.2018 17:53
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böcüzade

Isparta Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası’nın olağan genel kurul toplantısı 7 Ocak Pazar günü yani bugün gerçekleşti.

Bakkallar ve Bayiler Odası’nın 20.Genel Kurulu yapıldı.Kongrede iki liste yarıştı ve 8.dönem için yeniden Mehmet Ali Bapbacı ve yönetimine evet denildi. Kongrede mevcut başkan Bapbacı, 211 oy alırken, rakibi Ziya Eroğlu ise 177 oy aldı. 2 oy ise geçersiz sayıldı.

Bakkallar ve Bayiler Odası, genel kurulu yapıldı. Isparta Halk Eğitim merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilen kongrede divan başkanlığını Isparta Esnaf ve SanatkarlarOdası Birlik Başkanı Mehmet Aybatılı yaptı. Kongreye MHP, CHP ve Saadet Partisi temsilcilerinin yanı sıra çeşitli esnaf odaları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

Sandık başına giden bakkal ve bayi esnafları, yeniden Mehmet Ali Bapbacı ve yönetimini göreve getirdi. Kongrede yönetime seçilen isimler şunlar: Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Bapbacı, Asil üyeler: Zeki Kravkaz, Özcan Karaaslan, Süleyman Kocaer, Süleyman Bilgiç, Mustafa Akbulut, Mehmet Baki Korkmaz. Denetim Kurulu Asil Üyeler, Hasan Çelik, Fatih Korkmaz ve Zeki Öztürk
Isparta Bakkallar odasıısparta bayiler odasıIsparta Haber Ajansı
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BAPBACI GÜVEN TAZELEDİ
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