Isparta Sarıkamış Şehitleri için yürüdü

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Sarıkamış şehitlerimizi andık Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Sarıkamış Harekatının 103. yılı etkinlikleri kapsamında Isparta’da 7’den 70’ye yüzlerce vatandaş “Vefakar Gençlik Fedakar Ecdadını Unutmayacak” sloganıyla düzenlenen yürüyüşe katılarak Sarıkamış Şehitlerini andı.Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün organizasyonunda düzenlenen Sarıkamış Şehitlerini anma yürüyüşüne Valisi Şehmus Günaydın başta olmak üzere il protokolü daire müdürleri, STK temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.Endüstri Meslek Lisesi önünde başlayan yürüyüş Mimar Sinan Caddesi üzerinden Kaymakkapı Meydanı Belediye Kültür Sineması önüne kadar devam etti. Yürüyüşe katılan vatandaşlara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından atkı, bere ve Türk bayrağı dağıtıldı. Yüzlerce vatandaşın eşlik ettiği yürüyüşte Sarıkamış Harekatının 103. Yılında 103 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı. Yürüyüşe katılanlar ellerinde Türk Bayraklarıyla Belediye Kültür Sineması önüne kadar yürüdü.Yürüyüş ardından Belediye Kültür Sinemasında anma programı düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan anma programı Sarıkamış Şehitleri ve vatan toprakları uğruna şehit düşen tüm şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu, dualar edildi.Anma programında konuşan Vali Şehmus Günaydın, tarih boyunca millet ve devlet için canını veren tüm şehitlerimizi rahmetle andı. Açılış konuşmalarının ardından şiir dinletisi sunuldu. Sarıkamış şehitleri anma programı Gençlik Merkezi Tiyatro gönüllerinin hazırladığı ‘Soğuk Cennet’ oyunuyla devam etti. Büyük ilgiyle izlenen Tiyatro oyunu, katılımcıları hüzünlendirdi. Gençlerin tiyatro gösteri büyük alkış aldı. Tiyatro oyununun sonunda Vali Şehmus Günaydın, organizasyon komitesi ve oyuncuları tek tek tebrik etti.Anma programının ardından ise Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından katılımcılara helva dağıtıldı. İlk ikram ise Vali Şehmus Günaydın’dan geldi. Vali Günaydın, kendi elleriyle protokol üyeleri ve vatandaşlara helva ikramında bulundu.