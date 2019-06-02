Isparta, Burdur, Antalya valiliklerinin öncülüğünde BAKA’nın kurum kuruluşlarla işbirliğinde sürdürdüğü Batı Akdeniz tanıtım çalışmaları olumlu çıktılar veriyor. Her yıl artan trendle binlerce turisti ağırlayan Göller Bölgesi’ne tanıtımına önemli bir katkı da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy’un projesiyle geldi.Pervin Ersoy’un ülke turizmine katkı sağlamak ve farklı yardımlaşma derneklerine destek olmak amacıyla başlattığı ‘Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz’ projesi kapsamında ünlü sanatçılar, modacılar, seyahat yazarları ve sinema sanatçıları Burdur ve Isparta'ya geldi. Ünlüler, Göller Bölgesi’ne hayranlıklarını ifade ederek yaşadıklarını sosyal medya üzerinden takipçi ve hayranlarıyla paylaştı.