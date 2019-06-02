Ersoy, belediyenin ‘'Bu bayram sevgini postaya ver' projesine destek verdi. Ahşap Sanat Merkezi çalışanları ile bir araya geldi

Ersoy, belediyenin ‘'Bu bayram sevgini postaya ver' projesine destek verdi. Ahşap Sanat Merkezi çalışanları ile bir araya geldi
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Ersoy, belediyenin ‘'Bu bayram sevgini postaya ver' projesine
destek verdi. Ahşap Sanat Merkezi çalışanları ile bir araya geldi
 
 
Isparta Belediyesi ile PTT Başmüdürlüğü işbirliğinde geçmiş bayram geleneklerini günümüze taşımak amacıyla 'Kartı PTT'den, Pulu Isparta Belediyesinden, Göndermesi Vatandaştan' kampanyası kapsamında 'Bu bayram sevgini postaya ver' sloganına bir destek de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy’dan geldi. Ersoy, güller önünde kartpostalla birlikte poz verdi, eşi ve tanıdıklarına üzerinde gül, lavanta ve şehrin çeşitli değerlerini tanıtan kartpostallardan gönderdi.
 
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy ülke turizmine katkı sağlamak amacıyla ‘Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz’ Projesi kapsamında ünlülerle birlikte Isparta’ya geldi. Tarihçi, Seyahat Yazarı, Rehber Saffet Emre Tonguç’la birlikte şehrin gülünü tanıtan Pervin Ersoy, Isparta ziyareti esnasında Isparta Belediyesi tarafından başlatılan ‘Bu Bayram Sevgini Postaya Ver’ kampanyasına destek verdi. Kaldığı otelde beraberindekiler ile birlikte Isparta’yı tanıtan kartlardan alan ve başta eşi ve tanıdıklarına kartpostal gönderen Ersoy ve beraberindekilere, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu’nun eşi Tuğba Seymenoğlu ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in eşi Şadiye Başdeğirmen’de eşlik etti.
 
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy kampanyaya destek verdiğini belirtirken, güllerle donatılan masadan dolayı duyduğu mutluluğu ifade etti. Ersoy, “Isparta çok şanslı bir şehir. Çok güzel bir şehirde yaşıyorsunuz, buraya geldiğim için çok mutlu oldum. Bir proje dahilinde bu gezileri yapıyoruz. Rotahane’nin her şehri ünlüsüyle geziyoruz projesi. Isparta’ya Ispartalı ünlülerimizle geldik. Ispartalı ünlülerden Tan Sağtürk, Murat Karahan, İlker Aksun bizimleydi. Hatta sürpriz ünlümüz vardı Muazzez Ersoy o da geldi” dedi.
 
Isparta Belediyesi’nin Ramazan Bayramı dolayısıyla hayata geçirdiği ‘Bu Bayram Sevgini Postaya Ver’ projesiyle ilgili olarak da değerlendirmelerde bulunan Pervin Ersoy, “Şadiye Hanım bize projeden bahsetti. Çok güzel ve çok keyifli bir proje. Nostaljik bir olay. Tekrar kartpostallara dokunabilmek, onları zarfın içerisine koymak. Bu kadar güzel bir organizasyondan mutlu olduk. Hepimiz bir şeyler yazdık” görüşlerinde bulundu.
 
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu’nun eşi Tuğba Seymenoğlu ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in eşi Şadiye Başdeğirmen’in de ev sahipliği ve eşlik ettiği cumartesi günkü etkinlikler kapsamında Pervin Ersoy ve beraberindekiler Eğirdir Sorkuncak’taki gül tarlalarını ziyaret etti. Burada göl manzaraları arasında gül toplayan ünlüler ardından Kuleönü Beldesinde bulunan Gülyağı Tesislerine geçti. Burada kendileri için hazırlanan sürprizle tonlarca gül arasına dalan ünlüler bol bol fotoğraf ve videolar çekilerek anlık olarak sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulundular.
 
Pervin Ersoy ve beraberindekiler son olarak Isparta Belediyesinin Eğirdir Yolu üzerinde bulunan Ahşap Sanat Merkezine geçti. Burada çalışan personeller tarafından bir süredir sosyal medya üzerinden davet edilen Pervin Ersoy ve Tarihçi, Seyahat Yazarı, Rehber Saffet Emre Tonguç sürpriz yaparak Ahşap Sanat Merkezine girdi. Burada çalışanların sevgisi ile karşılanan Ersoy, Tonguç ve beraberindekiler merkezde yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy ve Tarihçi, Seyahat Yazarı, Rehber Saffet Emre Tonguç zaman zaman sosyal medya üzerinden merkezin tanıtımını yaptılar. Ersoy ve Tonguç özellikle ünlü sanatçılara ait resimlerin ahşap üzerine üç boyutlu olarak işlenmesi karşısında duydukları hayranlıklarını gizleyemedi. Ziyaretin anısına Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in eşi Şadiye Başdeğirmen, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy’a ahşap ayna hediye etti.
 
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