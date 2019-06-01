ISPARTA LAVANTASI İÇİN ÖNEMLİ ÇAĞRI

Isparta'nın kültür,turizm,sanat ve tarım elçisi Fahredtin Gözgün, gül festivali tanıtım ve davet çalışmalarına devam ederken Edirne'deki iki yıllık lavanta bahçesini görünce ve hatta burada bir festival yapılacağı bilgisini öğrenince soyal medya hesabından Isparta'ya önemli mesajlar verdi.

'LAVANTA İÇİN ÇOK GEÇ OLACAK'

Edirne'den Isparta'ya bir video ile seslenen Gözgün '' Yaklaşık 10 dekarlık tek bir lavanta bahçesi var ve henüz iki yaşındaki bu bahçe lavanta festivaline ev sahipliği yapacak. Bizim binlerce yerli yabancı turistin geldiği Kuyucak'ta malelesf o kadar bahçenin varlığına rağmen bu güne kadar bir lavanta festivali yapamadık. Ben diyorum ki buradan kendi şahsıma da büyük bir görev düştüğünü bilerek,bu sektör içerisinde kozmetikçilerden tutalımda bu sektörün paydaşlarına,siyate,brokrasiye herkese bu gün Edirne'nin yaptığını biz çoktan yapmamız gerekiyordu.İnşallah öyle diyorum ki start bu günün startı olsun bu yıl ilk lavanta festivalimizi yapalım.'' Dedi.



Isparta'da lavanta için zamanın çok geç olacağını belirten gözgün bir an önce harekete geçmek lazım çağrısında bulundu.