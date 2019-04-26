Bölge Müdürümüz Kenan Akduman Orman Genel Müdürlüğü, Orman Mühendisleri Odası, Türkiye Ormancılar Derneğinin katkıları ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesince organize edilen Ormancılık bilincinin arttırılmasına yönelik düzenlenen Orman Oyunları Olimpiyatına katıldı.Bölge Müdürümüzle birlikte, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden Öğretim üyesi ve öğrenciler, Orman Mühendisleri Odası ve Türkiye Ormancılar Derneği temsilciler ile Bölge Müdürlüğümüzden Bölge Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürlerinin de katıldığı Orman Oyunları Olimpiyat müsabakaları ISUBÜ Orman Fakültesi bahçesinde 25.04.2019 tarihinde gerçekleştirildi.Bölge Müdürümüz Kenan Akduman, Orman Oyunları Olimpiyatı vesilesiyle yapmış olduğu konuşmada “ Bu tür organizasyonların mesleğimizin kamuoyunda daha tanınır hale gelmesi için ülke çapında yaygınlaştırılmasının önemine” değindi.Müsabakada ekipler tomruk yuvarlama, disk atma, kozalak toplama, odun kesme, ağaç yaşı tespiti ve ster yapma fasıllarında büyük mücadele vererek ormancılığın olimpiyatına renk kattılar.Isparta Orman Bölge Müdürlüğü