Isparta Belediyesi, Uçkun Gözlem ve Toplama İstasyonlarını yenileyerek günün modern sistemine dönüştürdü. Sistemi 2012 yılında Türkiye çapında ilk uygulayan iller arasında yer alan Isparta Belediyesi, şehirde bulunan 20 ayrı noktadaki haşere ile mücadelede etkin olarak kullanılan uçkun gözlem ve toplama istasyonlarını günün şartlarına uygun olarak yeniledi.Temizlik İşleri Müdürlüğü’nce Çayboyu, Gökçay Mesireliği, Ayazma Mesireliği ve kanal boylarına monte ettiği 20 adet Uçkun Gözlem ve Toplama İstasyonu sayesinde uçkunla mücadele için veri elde ediyor. Biyosidal ürün kullanımında kesin çözüm olan bu istasyonlar kullanılacak ilaç tür ve dozajları konusunda da veri sağlıyor.Bedelsiz olarak temin edilen sistemler sayesinde 15 gün sonunda her istasyondan alınan istatistikler sayesinde o bölgenin uçkun oranı belirleniyor ve buna göre Temizlik İşleri Müdürlüğünce ilaçlama programı uygulanıyor.Uçkun Gözlem ve Toplama İstasyonları şehir genelinde kurulan 20 ayrı noktada çalıştırılmaya başlandı. Kurulan sistem özellikle akşam saatlerinde devreye giriyor ve çevreye turuncu bir ışık yayıyor. Işık ile birlikte uçkunlar için insan nefes ve ter kokusu yayan cihaz, uçkunun bu bölgeye gelmesini sağlıyor. Cihazın yaydığı koku ile birlikte uçkunlar topun içerisine çekiliyor ve uyutuluyor. 15 günün sonunda kurulan istasyonlarda veriler incelenerek o bölgenin uçkun oranı belirleniyor ve buna göre bölgede yapılacak olan ilaçlama programına ışık tutuyor.Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, kurulan sistem ile halkın daha sağlıklı bir çevrede yaşamaları için çalıştıklarını söyledi. Isparta’nın yaşanabilir şehirlerarasında yer almasının önemli etkenlerinden birisinin de çevre ve çevreye verilen önem olduğuna değinen Başkan Günaydın, “Uçkun Gözlem ve Toplama İstasyonları sayesinde uçkunla mücadelede daha hızlı sonuçlar alıyoruz. Bu yılki gerek larva, gerekse uçkunla mücadelede önemli başarılar kazandık. Bu başarılarımızı yenilediğimiz istasyonlar sayesinde daha da geliştireceğiz. Cihazlarımızın kurulu olduğu bölgelerden 15 gün boyunca istatistiki veriler topluyoruz. Toplanan veriler ışığında ilaçlama programı uyguluyoruz. Sistem bize ayrıca uçkun popülasyonu ve tür tespitinde de büyük fayda sağlıyor. Yine sistem uçkun mücadelesinin zamanlaması hakkında da ciddi bilgiler aktarmakta. Sistem sayesinde ilaç kullanımında da ciddi tasarrufa gidiyoruz” dedi.