Bakan'dan flaş 'yarı zamanlı çalışma' açıklaması!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, kamuda çalışan anne babalar için yarı zamanlı çalışmanın Başbakanlığa gönderdiğini ve kısa zaman içerisinde yürürlüğe gireceğini söyledi.

Sarıeroğlu, işsizlik rakamları, taşerondan kadroya geçiş, çocuk işçiliği ve istihdam seferberliği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtladı.

Sarıeroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle;

'2018'DE DEVAM EDECEĞİZ'

İşsizlik oranlarımız 10.9 seviyesinde gelişmiş durumda. 31 buçuk milyona ulaşmış iş gücü potansiyeli var şuan. Yüzde 33.6'ya ulaşmış durumdayız kadınların iş gücüne katılım oranında. 2018 hedeflerimizi ortaya koyduk. Yeni iş yerlerinin açılması, büyüme oranlarımızın tamamının istihdama yansıması için seferberlik halinde olacağız. Bütün ihracat verilerimiz, sanayimizdeki hareket ve dinamizm ve düzenlemelerimiz ile birlikte Çarşamba günü yasalaştı. İstihdam Paketimiz, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Oluşturacağımız sinerji ile 2018 yılında güçlü istihdam artışına devam edeceğiz. Bunalrın sonucunda da işsizlik durumunda bir düşme sağlanacağına ben inanıyorum. Biz oluşturmuş olduğumuz pakette, bütüncül bir şekilde yolumuza bakacağız. Bu sene istihdam seferberliğimiz kapsamında +2 istihdam ile yolumuza güçlü adımlarla devam edeceğiz.

SGK'NIN ZARAR ETTİĞİ İDDİASINA YANIT

Çok kapsamlı basın açıklaması gerçekleştirdik. Dünyada örnek hizmetler yapan çok kıymetli kurumumuz. Attığımız her adımı çok ciddi olarak analiz ederek atıyoruz. Hem geleceğimiz hem bugünümüz hem de geçmişimiz. Her şey yolunda. Düzenli olarak prim gelirlerimizde ciddi bir artış var. Gece ve gündüz çalışıyoruz. Bundan sonra da daha iyisini yapma gayretinde olacağız. 12 milyon emekli, 25 milyon sigortalımız, 33 milyon aile fertleri var...

Bu anlamda her gün de yeni bir açıklamamız var. Artık alternatif modelleri de kapsamımıza alalım. Bunları da artık alalım diye konuşuyoruz. Bunların istişarelerini yapıyoruz, hekim kontrolünde olacak. Biz daha fazla ne yapabiliriz? Çiftçi ve esnaflarla ilgili yeni kredi imkanları...

'BATMA SÖZ KONUSU DEĞİL'

Batma diye bir şey söz konusu değil. 2012 yılında yasal bir düzenleme gerçekleşti. Biz artık şu anlayışı getirdik; yıkıcı değil yapıcı bir bakış açısına sahibiz. Borcu olan işverenlerimize yazılarımızı gönderdik. Ödeyememe ile ilgili neler yapabiliriz? Eskiden icralar ve hacizlerle bu süreç giderdi, ama artık böyle yürütülemez. Gerçekten karşılıklı konuşarak çalışıyoruz.

Bu gayrimenkullerin satışı SGK geçmişinde hep olmuş. Yeni bir şey değil. Borçlara karşı gayrimenkul alarak mahsuplaşma imkanı getirilmiş. Fazla gayrimenkul durumumuz var. 2012'den sonra bu artışla ilgili, yeni bir şey değil, polemikler çıkarılarak negatif hava yaymaya çalışmayı doğru bulmuyorum.

SGK olarak 55 bin hizmet sunucumuz ile birlikte, tam kapasite ile çalışan anlayış içerisindeyiz.

'KANSER İLAÇLARINI LİSTEYE ALDIK'

(Kanser ilacı geri ödemeleri) Sadece 2017 yılında 660 ilacı geri ödeme listesine aldık. Dün de ifade ettim, ilaçların geri ödeme listesine alınması ile ilgili ciddi komisyonlarımız var. Bununla ilgili tüm bakanlıklarımızla birlikte kontrol ediyoruz. Tamamen bilimsel verilerle hareket ediyoruz. 5 kanser ilacı için hayırlı uğurlu olmasını ifade etmek istiyorum. Biz daha sık aralıklarla bu süreci işletmeye başladık.

Biz çok kapsamlı Çölyak hastalığı ile ilgili veriyoruz, yiyecek ile ilgili destek veriyoruz. Kelebek hastalığını takip ediyorum. Sağlık alanındaki tüm ilaçlar, protezler, tıbbi olan ne varsa Sosyal Güvenlik'te kapsam içerisinde.

2007 yılından itibaren bazı uygulamalar ile ilgili güncellemelerimizi yapıyoruz. Birçok kesimden de pozitif geri dönüşler aldık. Fiyat ayarlaması yaptığımız ayrı bir tebliğimiz var. Bu hastanelerimiz ile ilgili özel ve üniversite hastanelerimiz ile ilgili yapılan bir ameliyat fiyatlandırması.

ÇOCUK İŞÇİLER İÇİN GEREKLİ ADIMLAR ATILDI

(Çocuk işçiler) Çocuk işçileri ile mücadele yılı ilan ettik. 2018 yılı çocuk işçiliği ile mücadelemiz güçlü bir deklerasyon ile ortaya koyduk. Geçmişten bu yana dünyada örnek gösteren adımları atmış bir durumdayız. Çocuklarla ilgili çalışmalarımızı daha da güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Farkındalık artışlarını gerçekleştireceğiz, MEB'in çalışmaları var, tespiti önlemlenmesi, aile biliçlendirmesi gibi konularda çalışacağız. Hızlı bir şekilde daha iyi yerlere geleceğiz.

MEMURLARA YARI ZAMANLI ÇALIŞMA MÜJDESİ

(Kamuda çalışan anne babalar için yarı zamanlı çalışma) Geçtiğimiz haftalarda açıkladım, Başbakanlığa gönderdik. İmzaya açıldı, bazı görüşler istendi. Çok kısa zaman içerisinde yürürlüğe girecektir. Müjde olarak da bunu verebilirim.