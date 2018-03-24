Isparta Belediyesi kentin altyapı sorununu çözmesinin ardından yaklaşık iki yıldır, şehir süsleme sanatı çerçevesinde kentte ciddi yatırımlar gerçekleştiriyor. Şehre bir milyon gül dikimi hedefinde ciddi mesafe kat eden Isparta Belediyesi yine köprülerle kenti ayrı bir görünüme kavuşturdu. Şehirde birçok yeni park yapan ve mevcut parkları yenileyen Isparta Belediyesinin şimdiki hedefi ise Davraz Mahallesi Sosyal Tesislerinin de bulunduğu alanda yeni bir çalışma gerçekleştirmek.Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın’ın bizzat ekibiyle birlikte yerinde incelediği park alanı yeni bir çehreye kavuşacak. Yapılacak çalışmada ilk etapta mevcut park alanı yenilenecek, ardından park alanında bulunan sosyal tesis ile birlikte mevcut yapılar kaldırılarak günün koşullarına uygun modern bir sosyal ve kültürel tesis inşa edilecek.Davraz Mahallesi parkında beraberinde başkan yardımcıları, yatırımcı daire müdürleri ve teknik ekibiyle birlikte alanda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın’a Davraz Mahallesi Muhtarı Coşkun Kunt ve Karaağaç Mahallesi Muhtarı İbrahim Ayyıldız da eşlik etti.Davraz Mahallesindeki yenilenecek olan park alanını yerinde incelemek istediklerini söyleyen Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, “Park alanımızda ağaçlandırma ve sistem olarak neler yapılabilir noktasında ekibimizle birlikte yerinde inceleme gerçekleştirdik. Parkımızın yenileme çalışmalarına hemen başlıyoruz. Şehrimize ayrıca 2-3 adet modern kültürel ve sosyal tesis inşa edeceğiz. Bunlardan birisi de Davraz Mahallemizde olacak. Bu tesisimiz Karaağaç ve Davraz Mahallelerimizin ortak tesisi olacak. Mahalle, mahalle değil, Isparta’yı da temsil edecek kültürel ve sosyal tesisler inşa edeceğiz. Batıkent Mahallemize Gökkubbe’yi inşa ettik, burada da aynı güzellikte bir kültürel ve sosyal tesis yapmayı istiyoruz. Burada sosyal tesisimiz, kahvehaneler var. Bunlar kaldırılarak yeni bir tesis yapılacak. Bu yapılarda müstecirler var, buradaki insanlarımızı da sıkıntıya sokmadan bir başka yere aktarıp, yeni binamızı inşa edeceğiz. Başlatacak olduğumuz bu çalışmaları ekibimizle birlikte yerinde inceleyelim istedik. Çalışmalar için bu şekilde bir niyet kurduk.Şehrimizi yenileme çalışmalarına başlamıştık. Bu kapsamda köprüler yaptık, mevcut parklarımızı yeniledik, yeni park alanları oluşturduk. Şehir süsleme sanatı olarak Isparta’mızı güzelleştirdik. Şimdi bu çalışmalarda mahallelerimize iniyoruz. Şehrimizin her yerini açık bir bahçe olarak görüyoruz. Şehrin tamamını bir gül bahçesine dönüştüreceğiz. Gaziler, Şehitler Parklarımızı yaptık, burada da gül temaları ile şehir süsleme sanatı uyguladık. Davraz Parkımız da buna benzer bir alan olacak. Yaptığımız bu çalışmaların tamamını bugün için değil, çocuklarımız torunlarımız için yapıyoruz, kalıcılığı ön planda tutuyoruz. Bu çalışmalarımız Isparta’mıza güzellikler kazandırsın, şehrimize hayırlı, uğurlu olsun temennilerinde bulunuyorum” dedi.