Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın’ın köy buluşmaları kapsamında Kuleönü’nde düzenlenen programda gündeme gelen köy mezarlığında bulunan ve kaybolmaya yüz tutmuş iki şehidimize ait kabirler TSK yönergesine göre yenilendi.Isparta Belediyesi 11 Şubat 2018 tarihinde köy buluşmalarından birisini de Kuleönü Beldesinde gerçekleştirmişti. Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın her köy buluşmasında olduğu gibi Kuleönü’nde de şehit yakınlarını ziyaret ederek ailelere Kur’an-ı Kerim ve Türk Bayrağı takdim etmişti.Isparta Belediye Başkanı Günaydın beldede 1979 yılında Diyarbakır Çınar’da şehit düşen Bayram Akkayon’un eşi Hatice Akkoyun ile kayınvalidesi Rabia Çakır’ı, yine 1976 yılında Kıbrıs’ta şehit düşen Zekeriya Gümüşkaya’nın eşi Ayşe Gümüşkaya, kızı Hafize Çaylı, kardeşi Ali Gümüşkaya’yı ziyaret etmişti. Bu ziyarette aileler Köy Mezarlığında bulunan ve kaybolmaya yüz tutmuş olan şehitlerimiz Bayram Akkoyun ve Zekeriya Gümüşkaya’nın kabirlerinin düzenlenmesi talebini Başkan Günaydın’a iletmişti.Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın’ın anında talimat verdiği Mezarlıklar Müdürlüğü ise şehitlerimize ait kabirlerin yapımlarını tamamladı. Yapılan çalışmalarda şehitlerimizin mezarları Garnizon Şehitliğindeki şehit mezarlarında kullanılan ölçütlere bire bir uyularak yapılırken, mezarlıkların başucuna ise bayrak direkleri dikilerek, Türk Bayrağı göndere çekildi.