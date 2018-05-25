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Isparta’da AK Parti - CHP - MHP ve İP’nin milletvekili aday listeleri açıklandı

Isparta’da AK Parti - CHP - MHP ve İP’nin milletvekili aday listeleri açıklandı
ISPARTA
G.Tarihi: 21.05.2018 21:16
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Isparta Düğün Salonları
              
 
  - Isparta’da AK Parti - CHP - MHP ve İP’nin milletvekili aday listeleri açıklandı   
  - Isparta merhum Cumhurbaşkanı Demirel’in özel doktoru İP’ten ilk sırada aday gösterildi   
  - Isparta MHP’de alışılmışın dışında İl Kadın Kolları Başkanı Turhan 2.sıradan aday gösterildi   
 
 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimleri öncesinde Isparta’da AK Parti-CHP MHP ve İYİ Parti’nin milletvekili aday listeleri açıklandı.   
  Isparta'da AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve İyi Parti’nin  Isparta Milletvekili aday sıralaması belli oldu. 
  
 Listede yalnızca 2 aday değişti 
  Buna göre, CHP Isparta’da daha önce milletvekili aday adayı olan Mustafa Ceyhan birinci, daha önceki aday adaylıkları ve ön seçim sonrasında 2 kez 2.sırada yer alan Eczacı İsa Önder Dinçtürk ikinci, Isparta Mimarlar Odası Başkanlığından istifa ederek aday adayı olan Zafer Sağlam üçüncü ve eski il başkanı Eyüp Ersoy ise dördüncü sırada yer aldı. Bilindiği gibi önceki 2 dönemde Ceyhan 3.sırada aday gösterilmiş, Dinçtürk ikinci sıradaki yerini 3.kez korumuş, Sağlam ve Ersoy ise daha önceki İrfan Bakır ile İzzet Beydoğan’ın yerine aday gösterilen ve listeye giren yeni isimler oldu. 
 
  Demirel’in doktoru ilk sıradan aday 
  Daha önceki süreçte, Milliyetçi Hareket Partisi’nden 25 ve 26.dönemlerde Isparta milletvekili iken, partisinden istifa ederek İyi Parti’ye geçen Nuri Okutan ile 1 koltukla temsil edilen Isparta’da bu kez farklı isimler listede yer buldu. 
  Mevcut vekil Okutan daha yaptığı açıklama ile 27.dönemde milletvekili adayı olmayacağını, ancak bundan sonra İyi Parti’ye destek vermeye devam edeceğini belirtmişti. 
  İyi Parti Isparta’daki milletvekili aday listesine göre, 9.Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in uzun yıllar özel doktorluğunu yapan Aylin Cesur birinci, kurucu il başkanı Mustafa Şimşek ikinci, Süleyman Sami Altınkaya üçüncü, Şükrü Levent Başyiğit ise dördüncü sıradan aday gösterildi. 
  
 MHP’de İl Kadın Kolları Başkanı Turhan ikinci sıradan aday gösterilmişti 
 MHP’nin bir süre önce Isparta için açıklanan milletvekili aday listede, birinci sırada Hasan Basri Sönmez, ikinci sırada önceki İl Kadın Kolları Başkanı Zübeyde Turhan, üçüncü sırada Özgür İsmailoğlu ve genç aday kontenjanından Ali Özkan da dördüncü sırada aday gösterilmişti. Isparta MHP'de 27.dönemde, bu kez alışılmışın dışında bir kadın milletvekili adayı listede yer buldu. 

İHA
                                         
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