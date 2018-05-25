ISPARTA'DA TRAFİĞE KAPALI YOL UYARISI!



Ek-Pet İn;. San. Taah. ve Tic. Ltd. Şti/nin taahhüdü altında bulunan " Isparta- Eğirdir Yolu (Eğirdir Geçişi ve Kuleönü Varyantı Dahil) toprak işleri, sanat yapıları ve BSK yapılması ” işinde yapım çalışmaları devam etmektedir.

22.05.2018 Salı günü 13:00- 18:00 saatleri arasında, 32 - 02 K.. K.. No.lu Isparta - Eğirdir Ayrımı Barla İl Yolunun 3+000 kilometresinde bulunan Harmanören Taş Ocağı’nda patlatmalı kazı çalışması yapılacaktır. İlgili çalışma sebebiyle, belirtilen gün ve saatte Barla yolu trafiğe kapatılacaktır. Trafik Barla - Eğirdir yolu üzerinden sağlanacaktır.



Ruhi ÖZGEN Bölge Müdürü a. Bölge Müdür Yrd.

