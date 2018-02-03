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Isparta aynı anda 3 bin 600 kişiye yemek üretilebilecek proje

Türkiye'nin en yüksek üretim kapasiteli 'Menza Projesi' SDÜ'den

Isparta aynı anda 3 bin 600 kişiye yemek üretilebilecek proje
ISPARTA 0
böcüzade

  - Türkiye'nin en yüksek üretim kapasiteli 'Menza Projesi' SDÜ'den  
  - Isparta SDÜ'de aynı anda 3 bin 600 kişiye yemek üretilebilecek proje

  Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından 2018 yılı için planlanan projeler çerçevesinde, aynı anda 3 bin 600 kişiye yemek üretebilme kapasitesine sahip 'Doğu Yerleşkesi Menza Projesi' başlatıldı.  
  Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) 2018'de yapacağı yatırımlar kapsamında, aynı anda 30 bin kişiye yemek üretme kapasitesine sahip 'Doğu Yerleşkesi Menza Projesi' başladı. Proje tamamlandığında aynı anda 3 bin 600 kişi için yemek servisi yapılabilecek. AR- GE Mutfağı (Uygulama Laboratuvarı) ve ilk basamak sağlık hizmetlerinin de dahil olacağı yatırımın, ‘Türkiye üniversiteleri içerisinde en yüksek üretim kapasiteli eser’ olacağı açıklandı.

  “SDÜ Şantiye gibi”
  SDÜ 2018 yılı içerisinde 5 önemli yatırımın inşa süreci başlatılırken, bu yılın son 10 yılda en yüksek ölçekte fiziki yapılaşmanın gerçekleşeceği dönem olduğu ve yürütülen 5 projenin toplam ekonomik değerinin 63 milyon 34 bin 750 TL + KDV maliyetli olduğu belirtildi.
  SDÜ'de 2018'de inşa süreci başlayan yüksek ölçekli yatırımlardan ilki ''Doğu Yerleşkesi Yemekhane (Menza) Projesi. SDÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Abdullah Güç, total yatırım değeri 26 milyon 660 bin + KDV olan projenin inşa sürecinin başladığını söyledi. 10 bin m2 alanda inşa edilecek SDÜ Doğu Yerleşkesi Yemekhanesi'nin 8 Haziran 2019 tarihinde hizmete gireceğini belirten Güç, son teknolojik donanımlar ile 30 bin kişi için üretim yapılabilecek bir esere kavuşulacağını bildirdi. Projenin 20 bin m2 inşaat alanı olduğunu kaydeden Güç, aynı anda 3 bin 600 kişiye sunum yapılacağını ifade etti
  “Türkiye'de üniversiteler içeresinde en yüksek üretim kapasitesine sahip”
  SDÜ Sağlık Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkanı Ümit Yavuz ise Doğu Yerleşkesi Menza Projesi'nin ölçek ve içerik olarak Türkiye üniversiteleri içerisinde en büyük eser olduğunu söyledi.
  30 bin kişiye yemek üretme kapasitesine sahip bir yapının üniversiteler içerisinde şu an olmadığını kaydeden Yavuz, “Bu ölçek 'Menza Projesi' ile ilk kez SDÜ'de kurulacak. Aynı anda 3 bin 600 kişiye servis yapılabilecek donanımda yemekhane olacak. Endüstriyel yemek üretiminde olması gereken 'Doğrusal Akış Yöntemi' uygulayacağız. Son teknoloji ürünü ekipmanlar konuşlandıracağız” dedi.

  “Projenin çıkış noktası: Sağlıklı şekilde gıdaya erişim”
  Projenin çıkış noktasının 'Öğrencilerin ve personelin en sağlıklı şekilde gıdaya erişimini sağlamak' olduğunu belirten SKS Daire Başkanı Ümit Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sağlık Spor Kültür Daire Başkanlığı olarak Doğu ve Batı Yerleşkesi ila 12 ilçedeki 28 salonda yemek hizmeti veriyoruz. Üretim kapasitesi daha önceki yıllarda 6- 7 bin kişilikti. Ama son 3 yıldır 15- 16 bin kişi kapasitesine erişti. Bu anlamda oturum salonlarımız artık ihtiyacı karşılayamaz durumuna geldi. Üst Yönetim ile birlikte konuyu sürekli analiz ettik. Ve böyle bir yatırım ortaya çıktı. Proje tamamlandığı an 30 bin kişi kapasitesine erişeceğiz. Bu yatırımlar öğrenci memnuniyeti için. Zira SDÜ ‘Öğrenci merkezli’ bir yükseköğretim kurumudur.”
  Yatırım içerisinde 'Turizm' ila 'Aşçılık Bölümü' için 'Uygulama Laboratuvarı' kurulacağını kaydeden SKS Başkanı Ümit Yavuz, aynı anda 60 ila 100 öğrencinin Araştırma- Geliştirme Mutfağı'nda çalışabileceklerini de sözlerine ekledi.

  Batı Yerleşkesi Merkezi Derslikler Projesi
  Diğer yandan, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Abdullah Güç ise, Batı Yerleşkesi Merkezi Derslikler Projesi'nin de inşa sürecinin başladığını ifade etti.
  3 bin 275 metrekare oturum alanı bulunan yapının kapalı alanının 18 bin 500 m2 olduğunu anlatan Güç, ayrıntıları şunları söyledi; “Projenin değeri 18 milyon 643 bin TL + KDV. Proje, 4 Ocak 2019 tarihinde tamamlanacak. Proje içerisinde bin 350 kişi kapasiteli yemekhane de olacak. Yapı, 10 derslik, 7 amfi, 6 bilgisayar laboratuvarı, 1 kütüphane, 6 teknik resim salonu, 2 kafeterya, öğretim üyesi odaları, sığınak ve 60 araç kapasiteli otoparktan oluşacak.”

     Feti Kılıç  
  ISPARTA (İHA) 





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