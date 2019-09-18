Isparta’da planlı elektrik kesintisi

21 Eylül 2019 Cumartesi günü, 09.00-14.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla M4 TR-133 (Kumyol bina)’ dan TR-137 (Dere bina) trafoları çıkışlarında, yapılacak olan bakım onarım çalışmaları nedeniyle, 21 Eylül 2019 tarihinde, saat 09.00-14.00 arasında, beş saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Dere ve Yenice Mahallelerinde bulunan aboneler ile Dere un Fabrikası, Hediye un Fabrikası etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.

Kamuoyuna duyurulur.