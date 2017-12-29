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ISPARTA AVM HABERLERİ

Isparta'nın AVM zinciri TÜRKER'de haftalık indirimler devam ediyor...

ISPARTA AVM HABERLERİ
ISPARTA 0
böcüzade

TÜRKER AVM'DE BU HAFTA HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİMLİ?


Isparta'nın AVM zinciri TÜRKER'de haftalık indirimler devam ediyor...

Haftalık indirimler 5 Ocak'a kadar sürecek acele edin! Ayrıca toplu alışverilerde ücretsiz sevis imkanıda Türker AVM'de...

İŞTE TÜRKER AVM ŞUBELERİ

Merkez şube:Davraz Mahallesi 136. Cadde NO:28   Telefon: 0246 232 40 46 
Şube1: Davraz Mahallesi 5919 Sokak NO:3   Telefon: 0246 232 40 36
Şube2:Ayazmana Mahallesi  237 Cadde  Park Su Evleri NO:3-4   Telefon:0246 242 88 01
Şube3:Hızırbey Mahallesi 164 Sokak NO:28 38/A   Telefon:0532 503 01 14


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