ISPARTA AVM HABERLERİ

TÜRKER AVM'DE BU HAFTA HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİMLİ?

Isparta'nın AVM zinciri TÜRKER'de haftalık indirimler devam ediyor...



Haftalık indirimler 5 Ocak'a kadar sürecek acele edin! Ayrıca toplu alışverilerde ücretsiz sevis imkanıda Türker AVM'de...

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TÜRKER AVM ŞUBELERİ

Merkez şube:

Davraz Mahallesi

136. Cadde NO:28 Telefon: 0246 232 40 46

Şube1: Davraz Mahallesi 5919 Sokak NO:3 Telefon: 0246 232 40 36

Şube2:

Ayazmana Mahalles

i 237 Cadde Park Su Evleri NO:3-4 Telefon: 0246 242 88 01

Şube3:

Hızırbey Mahallesi