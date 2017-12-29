Isparta'da Kış Mevsiminde Sebzeler Bu İlçeden

Sütçüler İlçesi gelişmekte olan seracılık faaliyetleri dolayısıyla özellikle kış aylarında sebze ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılamaktadır.Örtü altı yetiştiriciliğinin gelişmekte olduğu İlçede 214 adet sera ve 266 dekar alanda üretim yapılmaktadır. Seracılığın en yaygın olduğu Çandır, Yeşilyurt ve Şehlerde köylerinde toplam 206 adet sera mevcuttur. Bu seralarda yaz döneminde; başta domates olmak üzere hıyar, biber, fasulye, patlıcan, çilek, kış döneminde ise; marul başta olmak üzere roka, tere, maydanoz, ıspanak, pırasa gibi ürünler yetiştirilmektedir.En fazla dikimi ve üretimi gerçekleştirilen domates,170 dekar alanda yaklaşık 2200 ton üretimi yapılmaktadır. Domates fideleri mart ayında dikilmekte olup, çeşitlere göre değişmekle beraber hasat haziran ortası başlayıp eylül ortasına kadar devam etmektedir. Genelde domates hasadı bittikten sonra 236 dekar alanda ikinci ürün olarak marul dikimi yapılan seralarda yaklaşık 700 ton marul üretilmektedir. Domates hasadından sonra genellikle toprak işlenip bekletilmeden marul dikimi yapılmaktadır. Marul genel itibariyle tohum olarak ekildikten sonra kotiledon yapraklar 5-7 cm olunca, fideler şaşırtılıp, seraya dikimi yapılarak üretimi gerçekleştirilmektedir. Çeşide göre değişmekle beraber fideler 60-90 gün içerinde hasada gelmektedir.Üretilen ürünler Antalya halinin yakın olması ve pazarlama olanaklarının daha fazla olması sebebiyle çoğunlukla Antalya’da pazarlanmakla birlikte, talebe göre Isparta iç piyasasında ve semt pazarlarında da satılmaktadır. Mehmet TUĞRUL İl Müdürü