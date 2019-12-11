Isparta Antalya Burdur... Meteorolojiden Uyarı

Isparta Antalya Burdur... Meteorolojiden Uyarı
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Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye yeni bir yağış sisteminin etkisi altına giriyor. Antalya ve çevreleri için çok kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapılırken, sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi. Yağışların Ege Bölgesi, Marmara Bölgesi ve iç kesimlerde etkili olması bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı ile Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Düzce, Bolu ve Karabük çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2),Muğla ve Aydın’ın kıyı kesimleri, Isparta’nın güneyi, Burdur’un doğusu ile Antalya çevrelerinde şiddetli (51-100 kg/m2),Antalya il merkezi ve batı kıyılarında aşırı (100 kg/m2 üzeri) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle doğu ve güneydoğu, Trakya'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz kıyılarında fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Muğla, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2),Muğla ve Aydın’ın kıyı kesimleri, Isparta’nın güneyi, Burdur’un doğusu ile Antalya çevrelerinde şiddetli (51-100 kg/m2),Antalya Merkezi ve batı kıyılarında aşırı (101 kg/m2 üzeri) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
 
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz kıyılarında doğu ve güneydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına(50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ANKARA °C, 8°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli
İZMİR °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların şiddetli, il merkezi ile batı ilçelerinde aşırı olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli
DİYARBAKIR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
 
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