ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ 2020 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

Isparta İl Özel İdaresi 2020 Yılı Bütçe Tasarısı ve Yatırım Programı belirlendi

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ 2020 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ
ISPARTA
G.Tarihi: 11.12.2019 14:05
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Isparta Düğün Salonları
T.C
İSPARTA İLİ
İL GENEL MECLİSİ
TOPLANTI DÖNEMİ24. Dönem
TOPLANTI TARİHİ26.11.2019
TOPLANTI SAATİ13.30
BİRLEŞİM19
OTURUM2
KARAR SAYISI11/19-276
KONUSU2020 Yılı Bütçe Kararnamesi, Bütçe Tasarısı ve Yatırım Programı.
 
 
İl Genel Meclisinin 2019 yılı Kasım ayı toplantısı 19. birleşimi 2. oturumu İl Genel Meclisi Başkanı Serkan KESKİN başkanlığında 32 üyenin katılımı ile açıldı.
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 44-45, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 22-26. maddeleri gereğince hazırlanıp, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (Strateji Geliştirme Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli 17/10/2019 tarih ve 13354 sayılı teklifi ekinde sunulan İl Özel İdaresi 2020 Yılı Bütçe Tasarısı ile ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 23.11.2019 tarihli raporun okunarak yapılan müzakeresinde;

İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ
2020 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ
Madde I- İl özel idaresi birimleri için “(A) Ödenek Cetvelinde” gösterildiği gibi toplam (150.000.000,00) TL ödenek verilmiştir.
(Ad okunmak suretiyle yapılan oylamada oylamaya katılan 33 (İyenin kabul oyu ile kabul edilmiştir.)
Madde 2- İl özel idaresi bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi toplam (157.000.000,00) TL olarak tahmin edilmiştir.
(Ad okunmak suretiyle yapılan oylamada oylamaya katılan 33 üyenin kabul oyu ile kabul edilmiştir.)
Madde 3- 2020 yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynaklar (-7.000.000,00) TL karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.
(Ad okunmak suretiyle yapılan oylamada oylamaya katılan 33 üyenin kabul oyu ile kabul edilmiştir)
Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.
(Ad okunmak suretiyle yapılan oylamada oylamaya katılan 33 üyenin kabul oyu ile kabul edilmiştir.)
Madde 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için vali, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.
(Ad okunmak suretiyle yapılan oylamada oylamaya katılan 33 üyenin kabul oyu ile kabul edilmiştir.)
Madde 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8’inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.
(Ad okunmak suretiyle yapılan oylamada oylamaya katılan 33 üyenin kabul oyu ile kabul edilmiştir.)
Madde 7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:
  1. Bütçe Kararnamesi
  2. Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14)
  3. Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli (Örnek-15) ç) Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16)
  4. Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli (Ömek-17)
  5. Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)
  6. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Ömek-8)
  7. Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19)
ğ) Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Ömek-20)
  1. Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Ömek-21) ı) Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Ömek-22)
  2. İhdas Edilen Memur Kadrolarım Gösterir (K-l) Cetveli (Ömek-23)
  3. İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Ömek-24)
  4. 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-l) Cetveli (ömek-25)
  5. Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Ömek-26)
  6. Ayrıntılı Harcama Programı (Ömek-27)
  7. Finansman Programı (Ömek-28)
  8. Yatırım Programı
(Ad okunmak suretiyle yapılan oylamada oylamaya katılan 33 üyenin kabul oyu ile kabul edilmiştir.)
Madde 8- Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.
(Ad okunmak suretiyle yapılan oylamada oylamaya katılan 33 üyenin kabul oyu ile kabul edilmiştir.)

Madde 9- İl özel idaresince tahsil edilecek olan rüsum ve resimlerin taksitlendirilmesine, gayrimenkul kiralamalarında ve 167 sayılı Kanun kapsamında yapılacak kiralama işlemlerinde kira gelirlerinin taksit sürelerini tespit etmeye İl Encümeni yetkilidir.
(Ad okunmak suretiyle yapılan oylamada oylamaya katılan 33 üyenin kabul oyu ile kabul edilmiştir.)
Madde 10- İl özel idaresi hizmetlerini desteklemek amacıyla gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak nakdi bağışlar, bir projeye dayalı olarak alınan yardımlar, projeye dayalı olarak alınan krediler, genel bütçe kanunlarında yer alan bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ildeki yatırımlarına harcanmak üzere il özel idaresine aktarılan ödenekler “Valilik Oluru” ile gelir bütçesinin ilgili tertibine "gelir", karşılığında, gider bütçesinin ilgili tertibine "ödenek" kaydedilir. Bu ödenekler, tahsis amacı dışında başka işlere aktarılamaz ve harcanamaz.
(Ad okunmak suretiyle yapılan oylamada oylamaya katılan 33 üyenin kabul oyu ile kabul edilmiştir)
Madde 11-Bütçede, köylere ve birliklere yardım amacıyla tahsis edilen ödeneğin harcaması, il genel meclisinin 06.03.2009 tarih ve 3/5-82 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe giren “İsparta tl Özel İdaresi Bütçesinden Köylere ve Köylere Hizmet Götürme Birliklerine Yapılacak Yardımların Dağıtım, Esas ve Usullerine Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda yapılır.
(Ad okunmak suretiyle yapılan oylamada oylamaya katılan 33 üyenin kabul oyu ile kabul edilmiştir.)
Madde 12- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girer.
(Ad okunmak suretiyle yapılan oylamada oylamaya katılan 33 üyenin kabul oyu ile kabul edilmiştir.)
Madde 13- Bu kararname hükümlerini Vali yürütür.
(Ad okunmak suretiyle yapılan oylamada oylamaya katılan 33 üyenin kabul oyu ile kabul edilmiştir.)

2020 GİDER BÜTÇESİ:
  1. ÖZEL KALEM
a) Genel Kamu Hizmetleri                                                                  3.890.000,00 TL
(Ad okunmak suretiyle yapılan oylamada oylamaya katılan 33 üyenin kabul oyu ile kabul edilmiştir.)
  1. İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
a)   Genel Kamu Hizmetleri                                                                  24.688.500,00 TL
(Ad okunmak suretiyle yapılan oylamada oylamaya katılan 33 üyenin kabul oyu ile kabul edilmiştir.)
  1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
a)   Genel Kamu Hizmetleri                                                                       242.000,00 TL
(Ad okunmak suretiyle yapılan oylamada oylamaya katılan 33 üyenin kabul oyu ile kabul edilmiştir.)
  1. AKSU İlçe Özel İdare Müdürlüğü
  1. Genel Kamu Hizmetleri                                                                       438.600,00 TL
  2. Eğitim Hizmetleri                                                                                   23.500,00 TL
(Ad okunmak suretiyle yapılan oylamada oylamaya katılan 33 üyenin kabul oyu ile kabul edilmiştir.)
  1. ATABEY İlçe Özel İdare Müdürlüğü
  1. Genel Kamu Hizmetleri                                                                        293.400,00 TL
  2. Eğitim Hizmetleri                                                                                   38.000,00 TL
(Ad okunmak suretiyle yapılan oylamada oylamaya katılan 33 üyenin kabul oyu ile kabul edilmiştir.)
  1. EĞİRDİR İlçe Özel İdare Müdürlüğü
  1. Genel Kamu Hizmetleri                                                                       826.750,00 TL
  2. Eğitim Hizmetleri                                                                                 128.500,00 TL
(Ad okunmak suretiyle yapılan oylamada oylamaya katılan 33 üyenin kabul oyu ile kabul edilmiştir.)
  1. GELENDOST İlçe Özel İdare Müdürlüğü
  1. Genel Kamu Hizmetleri                                                                       220.400,00 TL
  2. Eğitim Hizmetleri                                                                                   47.500,00 TL
(Ad okunmak suretiyle yapılan oylamada oylamaya katılan 33 üyenin kabul oyu ile kabul edilmiştir.)
  1. GÖNEN İlçe Özel İdare Müdürlüğü
  1. Genel Kamu Hizmetleri                                                                       342.200,00 TL
  2. Eğitim Hizmetleri                                                                                   42.500,00 TL
(Ad okunmak suretiyle yapılan oylamada oylamaya katılan 33 üyenin kabul oyu ile kabul edilmiştir.)
  1. KEÇİBORLU İlçe Özel İdare Müdürlüğü
  1. Genel Kamu Hizmetleri                                                                       819.850,00 TL
  2. Eğitim Hizmetleri                                                                                   42.500,00 TL
(Ad okunmak suretiyle yapılan oylamada oylamaya katılan 33 üyenin kabul oyu ile kabul edilmiştir.)
  1. SENİRKENT İlçe Özel İdare Müdürlüğü
  1. Genel Kamu Hizmetleri                                                                       438.450,00 TL
  2. Eğitim Hizmetleri                                                                                   43.500,00 TL
(Ad okunmak suretiyle yapılan oylamada oylamaya katılan 33 üyenin kabul oyu ile kabul edilmiştir.)
  1. SÜTÇÜLER ilçe Özel İdare Müdürlüğü
  1. Genel Kamu Hizmetleri                                                                       348.600,00 TL
  2. Eğitim Hizmetleri                                                                                   42.500,00 TL
(Ad okunmak suretiyle yapılan oylamada oylamaya katılan 33 üyenin kabul oyu ile kabul edilmiştir.)



 
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