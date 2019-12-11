MÜJDE EĞİRDİR!...

TREN GARI ARTIK ESKİ NOSTALJİK HALİNE DÖNÜYOR.

Belediye Başkanımız Veli GÖK bugün Afyonkarahisar TCDD 7. Bölge Müdürü Adem SİVRİ’yi makamında ziyaret etti.Mülkiyeti TCDD’ye ait tarihi GAR Binalarının bulunduğu 239 Ada 11 Parsel içindeki 400 m2’si kapalı, 12,991.00 m2 açık alan olmak üzere toplam 13991.00 m2’lik alanın TCDD ve Eğirdir Belediyesi arasında kira sözleşmesi yapıldı.Bu sözleşme ile yıllardır atıl durumda bulunan binalar ve çevresi Belediyemizce yapılacak peyzaj projeleri ile güzelleşerek tekrar eski nostaljik günlerine kavuşacak.İstasyon alanında bulunan nostaljik Kara Tren Belediyemizce boyatılarak güzel bir görünüme kavuştu. Bu treninde içinde olduğu projeler hayata geçtiğinde İlçemize gelen turistlerin fotoğraf çekebileceği dinlenip gezebileceği bir cazibe merkezi haline gelmesi amaçlanmaktadır.