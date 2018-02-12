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​İSLAM SANATININ EN GÜZEL ÖRNEKLERİNİ GÖRÜYORUZ

​İSLAM SANATININ EN GÜZEL ÖRNEKLERİNİ GÖRÜYORUZ
ISPARTA 0
böcüzade
İSLAM SANATININ EN GÜZEL ÖRNEKLERİNİ GÖRÜYORUZ
 
Isparta Belediyesinin köy buluşmaları etkinliklerine katılmak üzere şehre gelen İlahiyatçı Yazar Prof. Dr. Mustafa Karataş ve eşi Hanife Karataş, belediyenin Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan Elizi Mağazasını gezdi. Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın ve eşi Dilek Günaydın’ın ev sahipliği yaptığı gezide konuşan Mustafa Karataş, “Dünyaya Türkün, Müslümanın güzelliğini anlatacaksak, dinimizin güzelliğini anlatacaksak İslam ahlakı ve İslam sanatıyla anlatabiliriz. Burada da İslam sanatının en güzel örneklerini görüyoruz” dedi.
Elizi Mağazasındaki tamamı el emeği, göz nuru ile hazırlanan ürünleri inceleyen İlahiyatçı Yazar Prof. Dr. Mustafa Karataş ve eşi Hanife Karataş, yapılan çalışmalar karşısında hayranlıklarını gizleyemedi. İncelemelerinin ardından mağazaya ilişkin değerlendirmede bulunan Karataş şunları söyledi:
“Elizi aslında el emeği. Bunun bir altyapısı var. Derlenmesi, toparlanması, nakışlarının, dikişinin, kumaşının hazırlanması bunlar kolay işler değil. Ele kolay ancak arkasında büyük bir emek var. İnsan burada tarihte bir yolculuk yapar gibi hayranlıkla izliyor. Birde işin ehli çok daha iyi takdir eder. Özellikle hanımlara hitap eden bir yönü var, o bakımdan da bir kazanç. Başkanım burada hem sanatı hem ticareti ortaya çıkarmış. Türk sanatını, etnografyasını, Isparta’nın güzelliklerini birleştirmiş ve halka sunuyor. Halkımız geçmişiyle, sanatıyla, tarihiyle burada el işiyle buluşuyorlar. Bu açıdan hem memleket hem sanat açısından bir kazanç. İçeride otururken huzur, gezerken neşe buluyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum, başkanımıza hayırlı çalışmalarında Cenab-ı Hak yardım etsin, muvaffakiyetler diliyorum. Daha nice yıllar halkımıza, Isparta’ya, Türkiye’ye hizmetlerini Cenab-ı Haktan niyaz ediyorum. Her bir rengin, her bir desenin anlattığı manalar var.
Gören göz, bakan göz lazım. Bir görmek var, bir de bakmak var. İyi bakıldığında içinde çok manalar, gizemler, sırlar olan el emeği, göz nuru olan bir mağazanın içindeyiz. Bunun parayla, herhangi bir değer ölçüsüyle kıymetlendirilmesi mümkün değil. Burasının kendisine has bir değeri var. Eskiler buna paha biçilmez derler. Pahasını da takdir etmek bize düşmez. Ben ısrarla şunu söylüyorum. Dünyaya Türkün, Müslümanın güzelliğini anlatacaksak, dinimizin güzelliğini anlatacaksak İslam ahlakı ve İslam sanatıyla anlatabiliriz. Burada da İslam sanatının en güzel örneklerini görüyoruz. Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun diyorum”
Prof. Dr. Mustafa Karataş ve eşine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın da yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:
“Burada Anadolu etnografyasının ortaya çıkarılması ayrı bir konu, çıkardıktan sonra da raflara kadar günümüze getirdiğimiz gibi birde rafa koyma olayı var. Makine ve konfeksiyon sanayi uç noktalara gelmişken, biz bunu tekrar günümüze getiriyoruz. Getirilmediği takdirde bunlar kaybolup gidecektir. Anadolu etnografyası bir medeniyettir. Bu medeniyetin yok olmasını istemiyoruz. Çok şükür Rabbime, biz bu medeniyeti bugün o büyük sandıklarda bulamadığımız ya da bulup da erişemediğimiz el işçilikleri, oyaları ve çeşitli kültürel Anadolu Etnografyasını ortaya çıkarmışız ve halkımızı önüne koymuşuz. Ninelerimizin sandıklarında kalmış olan bunları gün yüzüne çıkardık. Tamamen el işçiliği olmasına karşın doğal ipek kumaş üzerine ipek iplikle işlenmiş göz nuru sanatı işleyerek ortaya çıkardık. Yakında bunun kitabını da çıkaracağız. Burada ticaret peşinde değiliz. Hem ticaret hem sanat hem kaybolma ögelerini ortadan kaldırmak amacındayız. Çok şükür bunu kaldırdık. Bu Türkiye’de örnek bir çalışma. Şimdi işimiz bitmedi. Yeni başladık. 4 senedir yaptığımız çalışmalarla bu şekle getirdik. Şimdi bu etnografyayı daha da kuvvetlendirip, bu kültürü gelecek nesillere aktarmak. Isparta Belediyesi olarak bunları yapabiliyoruz. Büyük kitaplar hazırlanacak, bunlar üniversitelere, ilgili kurum ve kuruluşlara hitap edecek kaynak olacak. Yine Ahşap Sanat Merkezimiz de bunun kadar önemli. Her iki dalda 32’şer arkadaşımız çalışıyor. En büyük kazancımız yok olan ustaları ortaya çıkarmak. Her sanatın bir piri vardır, bizim de şu anda 32 Elizi’nde, 32’de Ahşap Sanat Merkezimizde pir ustamız yetişmiş oldu. Bu ustalar yoktu. Bir usta bin usta dersek bu kaybolan medeniyetin buradan güneş gibi doğmasını istemiştik. Bu çalışmalarımız hayırlı olsun derken, değerli hocamız Mustafa Karataş’a da ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu düşüncelerin güneş olarak yurdumuza yayılması dileklerinde bulunuyorum” 






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