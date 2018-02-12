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Araç sahiplerine kritik uyarı! Sakın satmayın

Araç sahiplerine kritik uyarı! Sakın satmayın
ISPARTA
G.Tarihi: 12.02.2018 15:54
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böcüzade

Araç sahiplerine kritik uyarı! Sakın satmayın

Torba yasaya eklenerek Meclis'e gönderilen hurda araç sahiplerine 10 bin TL'lik ÖTV indirimi ile ilgili uyarı geldi.

 

16 yaş ve üzeri araçlar için gündeme getirilen 10 bin TL'lik ÖTV indirimi sonrası harekete geçerek yok pahasına tüketicilerden araç toplayan ve sadece plakalarını satışa çıkaran uyanıklara yönelik uyarı gelirken, her araç için 10 bin TL indirim yapılacak algısının ise doğru olmadığına dikkat çekildi.

80 maddelik torba kanuna eklenen geçici 1.madde ile 16 yaş ve daha büyük yaştaki araçların tescilinin silinmesi, ihraç edilmesi yada bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılması şartı ile her bir araç için aynı cins araçlardan sadece motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) 10 bin TL'yi aşmamak üzere araçların cinsleri ve özellikleri Bakanlar Kurulu'nca tespit edilecek kısmı terkin edilecek.

HURDA ARAÇ UYARISI!

Düzenlemenin yer aldığı 'Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (Torba yasa)' TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlanırken tüketici derneklerinden ise hurda araç uyarısı geldi...

'BAŞKASININ FAYDALANMASINA İZİN VERMEYİN'

Yenisafak.com'a konu ile ilgili bilgi veren Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Aziz Koçal, ''Bizlere ulaşan bilgilere göre yukarıda bahse konu torba yasa meclise sevk edildikten sonra, bazı kişiler, galeriler veya oto alım satımı yapan korsanlar (Deyim yerinde ise bazı uyanıklar) hurda çıkarılmak üzere bekleyen, yada yürüme aksamı arızalı olan, masraf gerektirdiği yaptırılmayan araçlar ile 16 yaşın üzerinde araçların çok ucuz fiyatlara yok pahasına tüketicilerden toplanmaktadır.'' diyerek tüketicilere kanun teklifinin olduğu gibi yasallaşması halinde menfaatlerine olabilecek faydalardan başkasının yaralanmasına izin vermemeleri gerektiğini söyledi.

'HER ARAÇ İÇİN 10 BİN TL YOK'

Ayrıca kamuoyunda bazı hatalı bilgilerinde dolaştığına dikkat çeken Koçal, sanki her araç karşılığı 10 bin TL devlet ödeme yapacakmış gibi algılar oluşuyor bunun doğru olmadığının altını çizerek, bu tutarı sıfıra kadar indirmeye ve aracın durumuna göre farklı tutarlar olarak belirlemeye Bakanlar Kurulu'nun yetkili olduğunu söyledi.

'İYİ DÜŞÜNÜN' ÇAĞRISI

Koçal, vatandaşlara hurda gibi duran yada kullanmadıkları araçları ile 16 yaş üzeri araçlarına bazı uyanıklar çok düşük (Hurda fiyatı dahi olmayan) tutarlar teklif edildiğinde iyi düşünmeleri yönünde çağrıda bulundu.

5 BAŞLIKTA ÖTV İNDİRİMİ

Koçal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlanan kanunun ilgili maddesi olduğu gibi bir değişikliğe uğramadan yasallaşması halinde aşağıdaki hususları tüketicilerin dikkatine sunduklarını da belirtti...

1-Araç 16 yaş ve daha büyük yaştaki araç olacak, ve kullanılmamak üzere ihraç yada hurdaya verilerek kayıt ve tescili silinecek.

2-Aracın sahibi aynı cins araçlardan motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen yeni bir araç alırsa, Özel tüketim vergisinin 10.000,00 TL yi aşmamak üzere bakanlar kurulunun belirleyeceği kısmı terkin edilecek.

3-İhraç edilen yada hurdaya çıkartılan araçların yaşı, tescil işleminin yapıldığı yıl dikkate alınmaksızın, tescil belgesinde yazılı model yılında aracın bir yaşında olduğu kabul ediliyor.

4-Alınan yeni araçta indirilecek özel tüketim vergisi tutarını Bakanlar kurulu araç cinslerine göre ayrı ayrı tutarlar halinde belirleyebilecek.

5-İndirilen özel tüketim vergisi aynı zamanda KDV matrahından da düşülmüş olacağından, Düşülen Özel tüketim vergisinin yüzde 18’i kadar tutarda yine tüketicinin yararına olarak düşülmüş olacaktır.

KAYNAKYENİ ŞAFAK
Türkiye Haberleri
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