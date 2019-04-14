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İltihabın Aktivasyon ve Çözülme Mekanizmaları SDÜ’de Değerlendirildi

“İltihabın aktivasyon ve çözülme mekanizmaları: Lipoksinlerin ve Rezolvinlerin Periodontal Hastalıkların ve Diğer İltihapsal Hastalıkların Tedavisindeki Rolü’ başlıklı konferans Diş Hekimliği Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.Konferansa konuşmacı olarak katılan Cambridge Forsthy Enstitüsü’nde Öğretim Üyesi olarak görev yapan Türk Periodontoloji Biliminin Uluslararası Temsilcisi Dr. Alpdoğan Kantarcı, diş ve dişeti hastalıklarının ve tedavisinin kalp-damar hastalıkları ve diyabet gibi sistemik hastalıklar üzerine olan etkilerini inflamatuvar mekanizmalar ve çözücü Omega-3 bileşenleri yönüyle değerlendirdi.Dr. Alpdoğan Kantarcı ayrıca Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Fentoğlu danışmanlığında yürütülen “Kardiyovasküler ve Periodontal Hastalıklı bireylerde OMEGA-3 Seviyelerinin Değerlendirilmesi” başlıklı projeye de katılan Dr. Kantarcı, iltihabi hastalıkların kontrolünde Diş Hekimliği Multidisipliner Platformunun önemine dikkat çekti.