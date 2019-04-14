ISPARTA İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Basın Bülteni



Yem Bitkileri Destekleme Müracaatları Devam Ediyor

Ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi, hayvansal üretimin artırılması ve çiftçilerimizin üretim girdi maliyetlerini aşağıya çekmek amacıyla Bakanlığımız yem bitkileri ekilişi yapan çiftçilerimize destek sağlamaktadır.

Kaliteli kaba yem üretimi yapmak amacıyla, en az 10 dekar Yem Bitkileri ekilişi yapan, çok yıllık yem bitkilerinden; yonca, korunga, yapay çayır mera ve tek yıllık yem bitkilerinden; fiğ, macar fiği, burçak, mürdümük, sorgum, sudan otu, sorgum-sudan otu melezi, hayvan pancarı, yem şalgamı, yem bezelyesi, İtalyan çimi (lolium multiflorum) ile silajlık olarak ekilişi yapılan mısır ve yukarıda sayılan tek yıllık yem bitkilerinden yapılan silajlar destekleme ödemesinden yararlandırılır.

2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ile Uygulama Esasları Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanıncaya kadar üreticilerin mağduriyetine engel olabilmek, sorunlar ve aksaklıklarla karşılaşmamak için yeni yayımlanacak olan Karar ve Tebliğ hükümlerine bağlı kalmak şartıyla, 05 Nisan 2019 tarihinden itibaren 2019 yılı yem bitkileri ekilişlerine ait başvuru dosyalarının alınması ve hasat kontrollerinin yapılmasına başlamış olup, 2019 Yılı Yem Bitkileri Destekleme müracaatlarının hasattan önce yapılması gerekmektedir.



Enver Murat DOLUNAY

İl Müdür V.



Yem Bitkileri Desteklemesinden faydalanmak isteyen çiftçilerimizin hasattan sonra yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacağından dolayı mağdur olmamaları için ürünlerini hasat etmeden önce İl ve İlçe Müdürlüklerimize müracaat etmeleri gerekmektedir.





