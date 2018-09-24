) - İmam-Hatip Okulları Platformu (İHOP) Isparta Temsilcisi Abdurrahman Akçil, gerek imam hatip ortaokullarında gerekse imam hatip liselerinde kız-erkek birlikte eğitim görmesine velilerden tepki geldiğini ve kız öğrencilerin ayrı yerde, erkek öğrencilerin ayrı okullarda okuması gerektiğini söyledi.Türkiye gündeminde son günlerde yer alan 'imam hatiplerde eğitim - öğretim karma mı olmalı, ayrı mı olmalı?' tartışmasına İmam - Hatip Okulları Platformu Isparta İl Temsilciliği de katıldı. İHOP Isparta İl Temsilcisi Akçil, karma eğitime karşı olduklarını bildirdi. İmam hatip okullarındaki kaliteyi ve bu okullara olan ilgiyi artırmak için yeni uygulama ve projeler üzerinde çalıştıklarını ifade eden Akçil, “Bilindiği gibi günümüzde bir çok imam hatip lisesinde kız - erkek karışık yani karma eğitim görüyor. Ortaokullarda ise bu yıllardır böyle uygulanıyor. Gerek İmam - Hatip Ortaokullarına gerekse imam hatip liselerindeki bu durum öğrenci velileri tarafından tepkiyle karşılanıyor. Çünkü, özellikle kız çocuğu olan veliler çocuklarının sadece kızların eğitim gördüğü imam hatip okulunda okumasını istiyor. Mantıken düşündüğümüzde son derece haklılar” dedi.“Biz de, öğrenci velilerinden gelen bu tepki ve talepler üzerine İmam - Hatip Okulları Platformu Isparta İl Temsilciliği olarak bir çalışma başlattık” diyen Akçil, “İmam - Hatip Ortaokulu ve İmam - Hatip Liselerinin karma eğitimden kız - erkek ayrı eğitime geçirilmesi noktasında yetkililer merciinde girişimlerde bulunuyoruz” şeklinde konuştu.“Burada amacımız, kızların ayrı, erkeklerin ayrı bir şekilde okumalarını sağlayarak hem olumsuz olaylara meydan vermemek hem de İmam - Hatip Okullarındaki eğitim kalitesini artırmaktır” şeklinde konuşan Akçil, şöyle devam etti:“Malum, toplumumuzda İmam - Hatip Okulları sanki ikinci sınıf okullar olarak görülmektedir. Veliler genelde çocuğu iyi konumda ise Fen Lisesi gibi okullara göndermekte, kötü konumda yani daha düşük seviyede ise İmam - Hatip Okullarına göndermektedir. Biz bu olguyu ve algıyı ortadan kaldırarak seviyesi en iyi düzeyde olan bir öğrencinin bile İmam - Hatip Okuluna gönderilmesi gerektiğini topluma yerleştirmek istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz.”Akçil son olarak, “Tabii bir diğer konu da, bu algı sadece velilerde yok. Üzülerek söylemek istiyorum ki, İmam - Hatip Okullarımızda görev yapan birçok öğretmende bile bu algı var. Hatta, bazı öğretmenlerin yüksek seviyedeki öğrencilere ‘Neden bu okula geldin, Fen Lisesine falan gitseydin ya’ diye yönlendirmede bile bulunduğunu biliyoruz. Böyle şeyler son derece yanlıştır. İmam - Hatip Okullarında görev yapan öğretmenler görev yaptıkların okulun ruhuna aykırı hareket edemez, etmemelidirler” diye konuştu.İHA