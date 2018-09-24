- Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu üyesi ve Isparta Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Karahan gazetelerin son ekonomik krizden en az derecede etkilenmeleri için BİK genel kurulunda bazı kararlar alındığını açıkladı. Başkan Karahan, alınan kararlar gereğince Isparta’daki gazeteleri de yakından ilgilendiren en az 6 sayfa kuralının ölçümün azaltılmasıyla 4’e düşürüldüğünü ifade ederek, kentteki 13 yerel gazete için “Birleşme şart oldu” dedi.Başkan Karahan, yerel basını az da olsa rahatlatıcı olarak yapılan değişikliklerin şu şekilde yapıldığını açıkladı; “Gazetelerin yayın yerinin dışında basılabilmesi için gereken şartlardan bin adet günlük fiili satış miktarı sekiz yüze, yüzölçümü 2,25 metrekareden 1,50 metrekareye düşürülmektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir’de yayınlanan gazetelerin asgari yüzölçümü, 2,25 metrekareden 1,50 metrekareye indirilmektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir illeri hariç kurum şubesi bulunan yayın yerlerindeki asgari yüzölçümü 1,50 metrekareden 1,12 metrekareye düşürülmektedir. Valilik görev alanı ile kurum şubesi bulunan diğer illerdeki ilçe gazetelerin asgari yüz ölçümü 1,12 metrekareden 0,90 metrekareye indirilmektedir. Alt vasıflı gazetelerin 0,75 metrekare olan asgari yüzölçümü 0,60 metrekareye düşürülmektedir.”Başkan Karahan değişikliliklerin Isparta’ya uygulanmasındaki durumu şöyle dile getirdi; “İlimizde yayın yapan yerel basın gazete sayfalarını bilindiği gibi 6 sayfa olarak yapmaktaydı. Bu değişiklikle yüz ölçümü 0.90 olacak şekilde 6 sayfadan 4 sayfaya düşürebilecekler.”Isparta Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Karahan, ekonomik krizi Isparta’da ki yerel basını etkilediğini belirterek, “İlimizde yayın yapan gazeteler, ‘Olmak ya da olmamak’ mücadelesi vermektedir. Bu ekonomik krizi en hasarsız bir şekilde atlatabilmemiz için tek yolun birleşmek olduğunu bilmemiz gerekir. İlimiz merkezinde 13 adet yerel gazete vardır. Bu gazetelerin en az 4’e düşürülmesi gerekmektedir” şeklinde konuştu.Öte yandan, alınan kararların valiliklere yapılacak tebligat sonunda yürürlüğe gireceği bildirildi.İHA